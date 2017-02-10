به گزارش خبرگزاری مهر، صحنه‌خوانی دو نمایشنامه «مرگ درمی‌زند» و قصه‌ کوتاه «آقای بزرگ» نوشته ودی آلن و کارگردانی شیوا اردویی به دلیل استقبال مخاطبان مجدد در تماشاخانه پایتخت کنش معاصر به صحنه می‌رود.

اجرای این آثار به زبان انگلیسی است.

نوید ملکی، مانوش مجدزاده در این اجرا نقش‌آفرینی می‌کنند. همچنین علی جاهد موسیقی، عرفان خطیبی مشاور کارگردان، مسعودهاشمی مجری طرح، فرشاد هاشمی دستیار کارگردان، جوادآتشباری گرافیک، شایان دیلمقانی، عارف بیات، ندا اسدی مدیران صحنه، عباس غفاری مدیر تبلیغات، مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه ای دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

صحنه‌خوانی «مرگ در می‌زند» و قصه‌ کوتاه «آقای بزرگ» به کارگردانی شیوا اردویی ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه پایتخت مجموعه کنش معاصر واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢ به صحنه می‌رود.