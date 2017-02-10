کمک های نقدی راهپیمایان به زندانیان جرائم غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای آزادی قریب به ۱۰۲ هزار زندانی آبرومند و بی‌بضاعت، ستاد دیه برنامه های مختلفی را دنبال کرده است، امروز هم غرفه ستاد دیه در خیابان آزادی و مسیر راهپیمایان مراسم ۲۲بهمن برپا شده است .

این غرفه میزبان مسئولین ذی ربط قضائی هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های محبوب مردمی است.

با اجرای طرح جدید این مجموعه حمایتی تحت عنوان «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» ستاد دیه از ایام فجر ۹۵ تا پایان سال جاری در نظر دارد تمامی محکومان واجد شرایط بدهکار تا سقف ۲۲ میلیون تومان را از بند حبس رهایی بخشد.

سال گذشته رقم آزاد شدن زندانی ها در دهه فجر از عدد ۹۶۰ زندانی هم فراتر رفت.