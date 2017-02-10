هوای فارس بارانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس که در پاییز و زمستان امسال با بارش های نه چندان بسیار رو به رو بوده هفته آینده شاهد پدیده های بارانی به نسبت خوب است و مردم فارس روزهای بارانی را شاهد خواهند بود.

براساس گزارش هواشناسی فارس، ورود سامانه بارشی از روز یکشنبه 24 بهمن بر آسمان استان غالب می شود و مردم فارس به تدریج در روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد بارش باران و برف هستند.

این بارش ها در ارتفاعات، نواحی شمالی و شمال غربی استان با پدیده برف و در سایر نواحی به صورت باران رخ می دهد.

با توجه به بارش های بسیار در هفته آینده احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها، اختلال در آمد و شد به ویژه در نواحی کوهستانی و گذرگاه های ارتباطی دور از انتظار نیست.