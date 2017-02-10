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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

طبق رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛

قاسم رضایی در جمع برترین فرنگی‌کاران جهان قرار گرفت

قاسم رضایی در جمع برترین فرنگی‌کاران جهان قرار گرفت

تازه‌ترین رنکینگ برترین فرنگی‌کاران جهان در حالی ازسوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد که ایران تنها یک نماینده در جمع نفرات برتر دارد.

به‌ گزارش خبرنگار مهر،اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی‌کاران جهان در نخستین ماه از سال ۲۰۱۷ میلادی را اعلام کرد که قاسم رضایی در رده سوم وزن ۹۸ کیلوگرم قرار گرفت.

بر این اساس رده‌بندی برترین فرنگی‌کاران جهان به شرح زیر است:

وزن ۵۹ کیلوگرم:

۱.  اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان المپیک ریو (کوبا)

۲. شینوبو اوتا، نایب قهرمان المپیک ریو (ژاپن)

۳. استیگ آندره برگ، نفر سوم  المپیک( نروژ)

وزن ۶۶ کیلوگرم:

۱. داور استفانک، قهرمان المپیک ۲۰۱۶ (صربستان)

۲. میگران آروتونیان، نایب قهرمان المپیک (ارمنستان)

۳. رسول چونایف، نفر سوم المپیک (آذربایجان)

وزن ۷۱ کیلوگرم:

۱. بالینت کورپاسی، قهرمان جهان (مجارستان)

۲. دانیل کاتاراگا، نایب قهرمان جهان (مولداوی)

۳. حسن علی‌یف، نفر سوم جهان (آذربایجان)

وزن ۷۵ کیلوگرم:

۱. رومن ولاسوف، قهرمان المپیک (روسیه)

۲. مارک مادسن، نایب قهرمان المپیک (دانمارک)

۳. کیم هیون وو، نفر سوم المپیک (کره جنوبی)

وزن ۸۰ کیلوگرم:

۱. رمضان آپاچارایف، قهرمان جهان (روسیه)

۲. اصلان آتم، نایب قهرمان جهان (ترکیه)

۳. لازلو زابو، نفر سوم جهان (مجارستان)

وزن ۸۵ کیلوگرم:

۱. داوید چاکوتادزه، قهرمان المپیک (روسیه)

۲. ژان بلنیوک، نایب قهرمان  المپیک (اوکراین)

۳. دنیس کودلا، نفر سوم المپیک (آلمان)

وزن ۹۸ کیلوگرم:

۱. آرتور الکسانیان، قهرمان المپیک (ارمنستان)

۲. یاسمانی کابررا، نایب قهرمان المپیک (کوبا)

۳. قاسم رضایی، نفر سوم المپیک (ایران)

 وزن ۱۳۰ کیلوگرم:

۱. میجاین لوپز، قهرمان المپیک (کوبا)

۲. رضا کایالپ، نفر دوم المپیک (ترکیه)

۳. سرگئی سیمینوف، نفر سوم المپیک (روسیه)

کد مطلب 3902822

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