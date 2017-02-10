پازل وحدت انقلاب اسلامی چیده شد/ شیعه و سنی به میدان آمدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روزها در پی هم رفتند و بار دیگر دست سرنوشت تاریخ را به زیباترین رویداد جهانی رساند. روزی که درخت اسلام به بار نشست وزندگی هزاران نفر از زیر ظلم و ستم‌های وحشیانه استکبار رهایی یافت.

امروز هم سیلی از جمعیت در میعادگاهی گرد هم آمده تا برای مقابله و رویارویی با استعماگری پیر، پیمان اخوت و اتحاد ببندند. آمده‌اند تا با فریادهایشان ذات آمریکای استعمارگر را به جهانیان معرفی کنند.

از همه قشر حضور دارند. از دختربچه‌ای که حرف زدن را نیاموخته تا پیرمردی قامت خمیده که عصایش را هدایتگری برای راهش انتخاب کرده است.

باد سرد زمستانی اندام‌هایم را می‌لرزاند اما تماشای حضور مختلف مردم در میدان شهدای بیرجند دلم را گرم می‌کند.

در هر طرف از میدان، تصویری زیبا از حضور مردم مجسم شده است. گوشه‌ای از خیابان مادری دست دختر پنج‌ساله‌اش را گرفته و برای شروع راهپیمایی به انتظار ایستاده است.

کمی آن‌طرف‌تر نیز عده‌ای دانش آموزان دبستانی دورتادور هم حلقه زدند و شعری دوبیتی را تکرار می‌کنند. طنین آهنگی انقلابی در فضا خیالت را به ۳۸ سال پیش می‌برد.

شرکت در راهپیمایی بر من وظیفه است

اشتیاق شهروندان مرا به داخل جمعیت می‌کشاند. به سراغ پیرزنی سیاه چهره می‌روم. رد پای خورشید بر گونه‌هایش خودنمایی می‌کند. از علت حضورش می‌پرسم.

زهرا آسیابانی در گفت‌وگو با خبرنگار می‌گوید: حضور در راهپیمایی برمن یک وظیفه شرعی است و نباید پیری‌ام را برای عدم شرکت بهانه کنم.

وی خودش را روستازاده معرفی می‌کند و می‌گوید: روستایمان جمعیت زیادی ندارد و همه برای شرکت در راهپیمایی به شهر می‌آیند.

آسیابانی ادامه می‌دهد: من نیز مانند دیگر همسایه‌هایم برای شرکت در این مراسم بزرگ به شهر آمده‌ام.

این پیرزن ۶۵ ساله می‌گوید: آمریکا مانند گرگ است و از راه‌های مخفی برای تیکه و پاره کردن اسلام وارد می‌شود.

وی ادامه داد: اما در این روزهای بزرگ این شیطان گرگ‌صفت از فریادهایمان می‌هراسد.

آمریکا توان مقابله با مشت‌های گره‌کرده ما را ندارد

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی درحالی‌که فریاد «مرگ بر منافق» سر داده است، می‌گوید: آمریکا توان مقابله با مشت‌های گره‌کرده ما را ندارد.

مریم امیرآبادی می‌افزاید: هر مشت گره‌کرده ما مانند تیری زهرآلود قلب دشمن را خدشه‌دار می‌کند.

وی بابیان اینکه جوانان و نوجوانان باید حضور گسترده‌ای در این‌گونه مراسمات داشته باشند، گفت: امریکا به دنبال تخریب جوانان است.

امیرآبادی ادامه داد: حضور جوانان در این راهپیمایی به امریکا ثابت می‌کند که جوانان ما همانند هشت سال جنگ تحمیلی، درصحنه هستند.

وی اظهار کرد: حضور در راهپیمایی باعث ناامید شدن دشمن در برنامه‌هایش می‌شود و ما نیز باید این نکته را موردتوجه قرار دهیم.

دشمن از حضور مردم در راهپیمایی احساس ناامنی می‌کند

یکی دیگر از شهروندان حاضر در راهپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دشمن از حضور مردم در راهپیمایی احساس ناامنی می‌کند.

رضا براتی مردم را سرمایه‌های بزرگ برای انقلاب می‌داند و می‌گوید: پیروزی انقلاب اسلامی به‌واسطه همدلی و همکاری مردم بود.

وی بابیان اینکه این راهپیمایی‌ها تجلی وحدت مسلمانان است، افزود: اتحاد ما مسلمانان دشمن را دچار رعب و وحشت می‌کند.

براتی بابیان اینکه باید برای شکوه این مراسمات تلاش کنیم، افزود: همچنین حضور مردم در این راهپیمایی درسی بزرگ به دیگر کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: مردم ایران با حضور پرشور خود در این راهپیمایی به جهانیان اعلام می‌کنند که تا پای جان از انقلاب دفاع می‌کنند.

دشمن از تفرقه به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند

امام‌جمعه اهل تسنن درمیان بیان کرد: انقلاب اسلامی نعمتی بزرگ از سوی خداوند بوده و ما باید شاکر و قدردان این نعمت باشیم.

مولوی احمد عبدالهی با اشاره به تحولات انقلاب اسلامی اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب تحولات زیادی در همه ابعاد دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ایجادشده است.

امام‌جمعه اهل تسنن درمیان عزت را یکی از بزرگ‌ترین تحولات انقلاب اسلامی دانست و گفت: اسلام به جامعه و انسان‌ها عزت می‌دهد.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم در این صحنه انقلابی مشتی بر دهان استکبار است و آن را نسبت به انجام برنامه‌هایش ناامید می‌کند.

مولوی عبدالهی بابیان اینکه حضور شیعه و سنی در این راهپیمایی نشان‌دهنده وحدت مسلمانان است، افزود: حضور در راهپیمایی برای همگان یک وظیفه شرعی است.

وی با تأکید بر اینکه وحدت علمای شیعه و سنی همیشه مهم است، ادامه داد: دشمن از تفرقه به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند.

مولوی عبدالهی اظهار کرد: حضور ما در راهپیمایی بیانگر حمایت از انقلاب اسلامی است و نشان می‌دهد که مردم در مسیر انقلاب حضور فعالی دارند.

امام‌جمعه اهل سنت درمیان ادامه داد: مردم شریف خراسان جنوبی در تمام صحنه‌های انقلاب حضورداشته و مدال افتخاری برای استان هستند.

دشمن اجتماعات مردمی را رصد می‌کند

جمعه شهرستان فردوس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمنان به صحنه‌های حضور مردم نگاه دقیقی دارند و این راهپیمایی را مبنای وفاداری مردم به انقلاب و رهبری می‌دانند.

حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی بسیار حائز اهمیت است چراکه باید با این حضور وحدت خود را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: مردم این شهرستان با حضور در راهپیمایی به دشمنان ثابت کردند که پای آرمان‌های امام و رهبری ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام بابایی بابیان اینکه انقلاب اسلامی نتیجه و ثمره خون صدها شهید است، افزود: این شهدا برای زنده ماندن انقلاب خون خود را تقدیم کرده‌اند و ماهم باید ادامه‌دهنده راه آن‌ها باشیم.

وی بیداری و هوشیاری جامعه را خنثی‌کننده نقشه‌های بیگانه دانست و گفت: حضور مردم در راهپیمایی نشان‌دهنده بیداری مردم است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان‌دهنده توجه مردم به سرنوشت کشور است

امام‌جمعه شهر مود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تظاهرات و شرکت مردم در راهپیمایی‌ها، صحنه نمایش بیداری و هوشیاری ملت اسلامی، اتحاد و همدلی آنان است.

حجت‌الاسلام حسین فلسفی اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی را خنثی می‌کند.

وی بیان داشت: این راهپیمایی‌ها نشان‌دهنده توجه مردم به سرنوشت کشور و اعلام بیزاری از دشمنان نظام اسلامی است.

امام‌جمعه شهر مود ادامه داد: آمریکا و اسرائیل باید بدانند که ملت ایران برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت‌فقیه تا پای جان آماده هستند.

وی اظهار کرد: تظاهرات و شرکت مردم در راهپیمایی‌ها، صحنه نمایش بیداری و هوشیاری ملت اسلامی، اتحاد و همدلی آنان است.

مردم شریف شهرستان بیرجند ۳۸ امین سالگرد پیروزی انقلاب را همراه با شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا/ مرگ بر صهیونیسم/ ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده/ حسین حسین شعار ماست/ شهادت افتخار ماست» به جشن نشستند.