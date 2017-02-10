جنبش خودجوش «ترامپ متشکریم» در رشت/ ایرانی را تهدید نکنید

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در رشت حال و هوای دیگری دارد. مردم همیشه در صحنه شهر باران زیر بارش رحمت الهی از پیر و جوان آمده اند تا بار دیگر فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دهند.

امسال این راهپیمایی در رشت با حاشیه های جالبی همراه است. جنبش خودجوش «ترامپ متشکریم» یکی از حاشیه های جذاب این راهپیمایی است.

در این جنبش مردم از رئیس جمهور آمریکا برای نشان دادن چهره واقعی این کشور سپاسگزاری می کنند.

مهدی جوان ۲۴ ساله ای که پرچم ایران را در دست دارد به خبرنگار مهر می گوید: اگر ۱۰ سال دیگر هم می گذشت شاید کسی نمی توانست به این خوبی چهره واقعی آمریکا را به مردم دنیا بشناساند و من از ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اینکه در طی همین مدت کوتاه نقشه های کشورش را برملا کرد و چهره واقعی شیطان بزرگ را به نمایش گذاشت، تشکر می کنم.

فاطمه بانوی ۳۶ ساله ای که به همراه دختر ۴ ساله اش در این راهپیمایی شرکت کرده نیز به خبرنگار مهر توضیح می دهد: ترامپ با تصمیماتی که درباره ایران گرفته و تهدیدهایی که انجام می دهد، بار دیگر نشان داد که آمریکا قابل اعتماد نبوده و نیست و این حرکت ترامپ مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی بود که فکر می کردند آمریکا قابل اعتماد است.

وی می افزاید: من از ترامپ برای نشان دادن چهره واقعی آمریکا متشکرم و به ایشان می گویم که هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکن.

جعفر نیز پیرمرد خوشرویی است که با پسر و نوه اش به راهپیمایی ۲۲ بهمن آمده است.

وی که از رزمندگان سال های دفاع مقدس است، به خبرنگار مهر می گوید: در سال هایی که هیچ چیزی در دست نداشتیم، نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری نتوانست ذره ای از خاک کشورمان را تصاحب کند و جوانان این مملکت تا پای جان از امام و انقلاب و سرزمینشان دفاع کردند و نشان دادند که تهدیدها هیچ اثری ندارد.

این شهروند رشتی ادامه می دهد: امروز که ایران قدرتمندترین و باثبات ترین کشور منطقه است دیگر دشمنان کشور حتی خیال تهدید را هم نباید در سر بپرورانند چه برسد به اینکه به خود اجازه داده و ایرانی را تهدید کنند.

وی تأکید می کند: من از ترامپ برای نشان دادن چهره واقعی و سیاست های کثیف این کشور تشکر کرده و به او می گویم که ایرانی را تهدید نکن چون هیچ غلطی نمی توانی بکنی.