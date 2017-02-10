صعود بانوان لارستانی به رقابت های آسیایی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

تیم شهید چمران لارستان که با اقتدار کامل بازی های لیگ برتر را یکی پس از دیگری با موفقیت به پایان رسانده، در سیزدهمین بازی خود به مصاف حریف قدرتمند خود تاسیسات دریایی تهران رفت.

بانوان لارستانی این دیدار را با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساندند و در فاصله یک هفته به اتمام مسابقات قهرمانی خود در لیگ برتر هندبال بانوان کشور را به جشن نشستند.

در پایان هفته سیزدهم، شهید چمران لارستان با ۲۲ امتیاز صدرنشین است و تأسیسات دریایی با ۱۸ و ذوب‌آهن با ۱۶ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته چهاردهم و پایانی لیگ برتر هندبال بانوان جمعه ۶ اسفندماه برگزار می ‎شود.

نتایج کامل هفته سیزدهم به شرح زیر است:

* تأسیسات دریایی تهران ۱۹- شهید چمران لارستان ۲۳

* ذوب‌آهن اصفهان ۲۹- هیأت هندبال البرز ۲۲

* شهرداری بم ۱۰- هدف‌پویان جوان قم ۲۷

لیگ دسته اول فوتبال

فجر سپاسی مغلوب صدرنشین جدول شد

تیم فجرشهید سپاسی در دیدار معوقه هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور مغلوب سپیدرود رشت شد.

تیم فجرشهید سپاسی شیراز در دیدار عقب مانده هفته نوزدهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور به مصاف سپیدرود رشت صدرنشین این مسابقات رفت.

فجری ها در این مسابقه ۲ بر صفر در برابر حریف خود شکست خوردند و با ۱۷ امتیاز در رده هفدهم جدول مسابقات باقی ماندند.

گل های این دیدار توسط میثم فردوسی و سید هادی موسوی در دقایق ۳۴ و ۶۴ بازی به ثمر رسید.

شاگردان پیروانی هفته آینده و در راستای برگزاری هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ دسته اول میزبان ایران جوان بوشهر است.

شکست تیم ارژن شیراز در هفته بیست و دوم

تیم فوتسال ارژن شیراز مقابل شهرداری ساوه تن به شکست داد.

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌ های کشور با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

در شیراز نیز تیم ارژن در سالن شهید ابوالفتحی به مصاف شهرداری ساوه رفت که نتوانست در برابر حریف خود حرفی برای گفتن داشته باشد.

نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال این بازی را با نتیجه پرگل ۴ بر یک مغلوب شهرداری ساوه شد و تک گل این تیم توسط محمد بیضایی به ثمر رسید.

محسن شنوفی، علی مروتی، محمد کوهستانی و سعید تقی زاده برای شهرداری ساوه گلزنی کردند.

داوران این دیدار را ولی امجدی، قباد فتح‌الهی، علی‌اصغر احمدی، و کاظم مرادی بر عهده داشتند. ناظر این بازی نیز عبدالواحد بیت ‌سیاح بود.

ارژن شیراز در پایان هفته بیست و دوم با کسب ۲۳ امتیاز در مکان دهم جدول باقی ماند.