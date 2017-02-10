هوای پایتخت سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران افزود: کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، با کاهش ۷ عددی میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، بر روی عدد ۹۲ و در شرایط سالم قرار دارد.

وی اظهار کرد: در این مدت میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن از ۳۸ به ۲۴ و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۶۴ به ۵۶ کاهش یافته است.

رستگاری خاطرنشان کرد: ایستگاه های فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) با ۱۳۲، شهرداری منطقه چهار و شهرری به طور مشترک با ۱۲۷ و ایستگاه های شادآباد (منطقه ۱۸) و پاسداران (منطقه سه) هر دو با ۱۲۲ آلوده ترین مناطق شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی گفت: ایستگاه های پونک (منطقه ۵) با شاخص عددی ۵۷، دانشگاه تهران (منطقه ۶) با شاخص عددی ۶۴ و اقدسیه (منطقه یک) و گلبرگ (منطقه ۸) به طور مشترک با شاخص عددی ۶۵ سالم ترین هوا را در این مدت داشته اند.