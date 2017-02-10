سرمای هوا از اشتیاق مردم ایلام برای حضور در راهپیمایی نکاسته است

به گزارش خبرنگار مهر، باردیگر ۲۲ بهمن آمد و مردم مرز دار و انقلابی ایلام تا لحظاتی دیگر در اجتماعی بزرگ سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند.

کوچه پس کوچه ها و خیابان های ایلام حال و هوای جشنی بزرگ را حکایت می کند، دسته ها و گروه های مختلف از همان ساعات اولیه صبح به سمت مسیرهای راهپیمایی در حرکت هستند.

زن و مرد و کوچک و بزرگ آماده نمایش انسجام و شکوه ملی ایران اسلامی هستند. امروز همه آمده اند تا به جهانیان بگویند هستیم و خواهیم بود.

جشن انقلاب امروز در ایلام در حالی برگزار می شود که سرمای هوا از شور و اشتیاق مردم برای شرکت در این جشن نکاسته است.

امروز جمعه ۲۲ بهمن است و مردم ایلام همگام و همصدا با ملت بزرگ ایران امروز هم حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد مردمی که بارها نشان دادند که حامی و پشتیبان ولایت فقیه و انقلاب هستند.

امروز باز هم مردم غیور و شهید پرور و قهرمان ایلام روزهای با هم بودن را تکرار می کنند و با همدلی و اتحاد باردیگر با آرمان های والای انقلاب و شهدا تجدید میثاق می کنند.

ایلامیان مرزدار امروز هم همچون سالهای گذشته با سردادن شعارهای انقلابی خشم و انزجار خود از استکبار جهانی اعلام می کنند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ایلام ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.