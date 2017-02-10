حبیب الله خجسته پور در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۳۸ امین سالگرد انقلاب اسلامی ایران این حضور نشانه این بوده که مردم هنوز آرمان های امام(ره)، رهبری و نظام را قبول دارند.

وی گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن این موضوع را به همه دنیا ثابت می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدرت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان می کشند، گفت: امروز مردم ایران اسلامی آمده اند تا دفاع و پشتیبانی همه جانبه خود را از ولایت، رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.