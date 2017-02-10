مسئولیت من بازگردانیدن سوری هاست نه درخواست از دیگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی با یاهو نیوز اعلام کرد: مسئولیت من این نیست که از رئیس جمهور دیگری بخواهم که به سوری ها اجازه دهد که وارد کشورش شوند و در آن پناهنده شوند بلکه مسئولیت من بازگردانیدن ثبات است تا سوری ها را برگردانم تا در کشور خودشان پناه داشته باشند.

بشار اسد در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منع ورود پناهجویان و مهاجران به ویژه پناهجویان سوری بیان کرد: این سئوال دو جنبه دارد؛ نخست آمریکایی است و این موضوعی مربوط به حاکمیت آمریکاست و هر کشوری حق دارد که تدابیری برای ورود به کشورش اتخاذ کند هر چند که ممکن است ما در این باره متفق القول باشیم یا دیدگاه مغایر داشته باشیم. اما اگر از من به عنوان رئیس جمهور و مسئول در سوریه بپرسند مسئولیت من این نیست که از رئیس جمهوری کشوری بخواهم که به سوری ها اجازه ورود به کشورش را بدهد و پناهجویان را بپذیرد بلکه مسئولیت من بازگردانیدن ثبات است تا سوری ها به کشورشان بازگردند و از همین رو من به این موضوع نمی پردازم که این اشتباه است یا درست؛ زیرا این تصمیم به خود آمریکایی ها مربوط می شود.

رئیس جمهور سوریه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر این پناهجویان با تروریستها ارتباط داشته باشند نیز گفت: شما می تواند از طریق اینترنت از این موضوع مطلع شوید شما می توانید تصاویر برخی افراد را مشاهده کنید. تصاویری هست که نشان می دهد تروریستها در سوریه سلاح حمل می کنند و مردم را می کُشند و سپس این تصاویر به عنوان پناهجویان در اروپا یا به طور غرب می بینید، بله این صحیح است.

درباره تعداد تروریستها موجود میان ۴.۸ میلیون پناهجو سوری نیز بشار اسد بیان کرد: احدی تعداد آنها را نمی داند زیرا احدی همه تروریستها را نمی شناسد تا تعداد آنها را استخراج کند. کسی نمی داند.

رئیس جمهور سوریه درباره اینکه گفته می شود تعداد آنها زیاد است: موضوع به زیادی تعداد فقط مربوط نمی شود زیرا برای ارتکاب جنایات نیاز به تعداد زیاد نیست. حمله یازده سپتامبر را فقط ۱۵ تروریست انجام دادند و این از بین همه مهاجران آمریکا بودند و بنابر این موضوع به تعداد مربوط نیست.