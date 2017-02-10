ظلم ستیزی علنی باشد/هیچ حسابی برای قول های آمریکا باز نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم بیرجند در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارکرد: مردم به عنوان وفا داری به نظام انبیای الهی همواره در تمامی صحنه‌های انقلاب حضور داشته و دارند.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی بر شکوه انقلاب می‌افزاید، تصریح کرد: مردم ما با حضور در این صحنه‌ها خروش خود علیه استکبار جهانی را اعلام می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شاخص‌های اندیشه انقلابی و عمل انقلابی بیان کرد: این شاخص‌ها و راهکارها به عنوان راهکار برون رفت از موانع پیش روی ملت ایران است.

وی اندیشه انقلابی و نسل انقلابی را اولین شاخصه برای انقلاب دانست و بیان کرد: خداباوری و خدا را با همه وجود باور داشتن و قبل و بعد از هر امری باید مد نظر باشد.

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه قدرت‌های پوشالی هیچ کاری نمی‌توانند از پیش ببرند گفت: قدرت همه چیز در عالم خدا است و آنچه از قدرت‌های استکباری وجود دارد از خانه عنکبوت سست‌تر است.

وی دومین شاخص برای یک چهره انقلابی را پیوند بین معنویت وسیاست دانست و افزود: مغرب زمین غریب ۴۰۰ سال است تلاش دارد که خدا و معنویت را کنار بزند و نتیجه این تلاش جنگ‌های جهانی اول و دوم و ۷۰ سال ظلم بر مردم فلسطین و کشورگشایی‌ها است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امروز مدنیت و تمدنی با رهبری مجتهدی عادل در عالم طنین انداز شده است و سخنش آن است که دنیا را به سیاستی همراه با معنویت دعوت می‌کند.

آمریکا مظهر استکبار است

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همانند برخی کودتاها و جنبش‌ها نیست، عنوان کرد: انقلاب ما ریشه در فطرت دارد و در راستای انقلاب انبیایی است.

رئیسی عنوان کرد: آنچه ریشه در فطرت‌ها دارد پیام خدا خواهی و حق طلبی است و بسیاری از مردم عالم را گرد خود جمع می‌کند.

وی سومین شاخص عمل انقلابی را استکبار ستیزی، دشمن شناسی و دشمن ستیزی عنوان کرد و افزود: باید استکبار را شناخت و تاکتیک‌های آن‌ها را بدانیم.

وی با بیان اینکه همه انبیای الهی که قران معرفی می‌کند تمامی آنها درسیره و سلوک ظلم ستیز بوده‌اند، گفت: هیچ کدام از انبیا ما با ظلم سر سازش نداشتند.

تولیت آستان قدس رضوی ظلم ستیزی را یک ارزش دانست و بیان کرد: ارزش‌ها قابل تغییر نیست و ظلم ستیزی نباید به عنوان یک ارزش فراموش شود.

وی با تاکید بر اینکه ظلم ستیزی باید علنی باشد، ادامه داد: آمریکای خوب و بد برای اذهان ساختن یک توطئه است چرا که اصل و ماهیت آمریکا استکباری است.

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه تغییر رئیس جمهوری‌ها برای ما در اصل و ماهیتی که آمریکا دارد تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: آمریکا مظهر استکبار و شیطان بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه ملت ما تاریخ ساز و تمدن ساز و فرهنگ ساز هستند، بیان داشت: ملت و مردم اسلامی ظلم و ستم‌های مستکبران را از یاد نمی برند.

وی با بیان اینکه امروز جامعه اسلامی مدنیتی به نام دین را معرفی کرده است، گفت: ما به اصل ماهیت استکباری آمریکا توجه داریم.

وی بیان داشت: آمریکا میثاق شکن است و امروز برای همه مسلمانان میثاق شکنی آنها معلوم شده است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری گفت: در معادلات خود هیچ حسابی برای قول‌های آمریکا و مغرب زمین باز نکرده و نخواهیم کرد.

مردم مهم ترین مولفه قدرت در نظام جمهوری اسلامی هستند

وی بیان کرد: شاخص بعدی برای انقلاب و اندیشه انقلابی مردم باوری است زیرا نگاه به مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه امروز برخی دم از مردم در عالم می‌زنند اما در حقیقت پز مردم داری می‌دهند، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران مردمی بودن را باور دارد و به فکر گزه گشایی از مردم است.

وی افزود: توجه به مردم و مستضعفان از مهم‌ترین مؤلفه‌های انقلاب اسلامی است چرا که اگر بار جنگ بود بر عهده اینها بوده است.

وی با بیان اینکه توجه به محرومان و مستضعفان از شاخصه‌های کار انقلابی است، ادامه داد: حضور جهادگران در روستاها و مناطق محروم جلوه‌ای از کار انقلابی است که توسط جوانان این مرز بوم انجام می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: امروز اگر دنیا دم از مردم به عنوان یک سیاست می زند اما انقلاب اسلامی ایران حقیقتاً توجه به مردم به ویژه قشر محروم را مورد توجه قرار می‌دهد.

آیت الله رئیسی شاخص دیگر اندیشه انقلابی را عدالت اجتماعی دانست و افزود: نیروی انقلابی عدالت خواه است.

ولی فقیه شاخص در عتدال است

تولیت آستان قدس رضوی عدالت اجتماعی را از دیگر شاخص‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: یک نیروی انقلابی عدالت خواه است.

وی ادامه داد: بر اساس این شاخص باید تمام محورها بر اساس عدالت انجام شود.

آیت الله رئیسی ولایی بودن را از دیگر شاخص‌های اندیشه انقلابی دانست و گفت: ولایی عمل کردن به جامعه نظم می‌دهد و ولی فقیه برقرار کننده نظم است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اندیشه یک انقلابی در عمل ولایی محوریت دارد، افزود: ولی فقیه شاخص در اعتدال است.

وی ادامه داد: مردم ولایت مدار خراسان جنوبی واقف هستند که از مؤلفه‌های قدرت در نظام اسلامی، رهبری است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه رهبری رهنمودهای زیادی را در بلاد مختلف دارد، گفت: همچنین این رهبر فرزانه در هر مکانی نمایندگی تعیین کرده است.

وی ادامه داد: ما به سهم خودمان از رهبری تشکر داریم که با محوریت ولی فقیه در استان سامان دهی داشته و امور را به نحو احسن دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه یک شاخص انقلابی تنها به خود نمی‌اندیشد، افزود: سیره امام و رهبری توجه به محرومان بوده و فرموده‌اند که قدس پاره تن اسلام است.

وی ادامه داد: مردم ایران در هرجای کشور اسلامی که باشند در برابر ظلم مقابله می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: رهبری امروز پرچم داری نجات و حمایت از مستضعفان و محرومان را در دست گرفته است.

وی خطاب به جوانان بیان کرد: امروز عالم تمدنی به نام دین و ارزش‌های الهی می‌خواهد.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: امروز توجه جوانان مغرب زمین به معنویت و دینی که پرچم دار آن ایران اسلامی است، افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه امروز رسالت سنگینی را به عهده داریم، افزود: امروز در یمن و دیگر کشورها هویت خود را بازشناخته‌اند و می‌خواهند مسلمان زندگی کنند.

وی با بیان اینکه امروز شعار انقلال اسلامی که همان عدالت خواهی است، تمام عالم را گرفته است، اظهار کرد: شعار « نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی از ۲۲ بهمن ۵۷ ماندگار شده و هنوز نیز بر زبان‌ها جاری است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: امروز برای جامعه بشری روشن شده است که انقلاب اسلامی راست می‌گوید.

وی با بیان اینکه ایران از دیرباز همواره بیان می‌کند که داعش دست پروده اسرائیل و امریکا است، گفت: امروز رئیس جمهور امریکا تصریح می‌کند که داعش دست ساخته ما است.

وی ادامه داد: دست پلید آمریکا، داعش را برای مقابله با مسلمانان، ایجاد تفرقه و تضعیف روحیه ارتش تشکیل داده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما دست پلید آمریکا را می‌شناسیم، افزود: امروز در جامعه ما بصیرت، دشمن شناسی و دشمن ستیزی یک اصل اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به امنیت حاکم بر خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه توان و فرهنگ نیروهای مرزی این استان بالا است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای فرهنگ بالایی است، گفت: باید این سرمایه‌ها را حفظ و برای ماندگاری آنها تلاش کرد.