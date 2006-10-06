جلسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با مقامات ارشد كشور

دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در گفتگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص آخرين مصوبات كميسيون اصل 44 مجلس، گفت: درجلسه اين هفته كميسيون پيشنهاد ديدار اعضاي كميسيون با رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مذاكرات در خصوص راهكارهاي اجرايي اصل 44 به تصويب اعضا رسيد.

سيد كاظم دلخوش افزود: در اين جلسه همچنين اعضا بر سر تشكيل كميته هاي فرعي به منظور بررسي دقيق تر وتخصصي تر ابعاد مختلف سياست هاي اصل 44 به تفاهم رسيدند.

وي عملياتي كردن راهكارها،تفكيك قوانيني كه با اصل 44 همخواني دارد و اصلاح قوانين مغاير را جزء ديگر مصوبات اين كميسيون اعلام كرد واظهارداشت: دراين جلسه مقررگرديد با همكاري دولت قوانين جديدي براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 تصويب شود.

دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با بيان اينكه اصلاح قانون تجارت، قانون پيشگيري ازانحصارات و قانون كار در دستور اين كميسيون قرارمي گيرد،خاطرنشان كرد: تلاش مجلس اين است كه كليه مقدمات لازم براي عملياتي شدن اصل 44 در يك قانون جامع تدوين وتصويب گردد.

دلخوش به گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي به كميسيون ويژه اصل 44 مجلس اشاره كرد و گفت: در اين گزارش ، وي به اقدامات انجام شده توسط در باره سهام عدالت و تشكيل تعاوني‌هاي شهرستان‌ها پرداخته است.