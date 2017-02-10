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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

رئیس مجلس شورای اسلامی:

ایجاد اقتصاد قوی و پایدار مهم ترین اولویت کشور است

ایجاد اقتصاد قوی و پایدار مهم ترین اولویت کشور است

کرمان - رئیس مجلس شورای اسلامی ایجاد اقتصاد قوی و پایدار را مهم ترین اولویت کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح جمعه در آیین کلنگ زنی کارخانه پلاسمای خون در جاده ماهان - کرمان با تبریک دهه  مبارک فجر با اشاره به لزوم بکارگیری تدابیر لازم برای توسعه کشور اظهار کرد: باید هم افزایی بین مسئولان در این خصوص شکل گیرد.

وی از تلاش برای رفع موانع تولید خبر داد و افزود: افرادی که دل نگران کشور هستند برای توسعه و کارآفرینی در کشور تلاش کرده و آستین ها را بالا بزنند و در این زمینه ما هم حمایت های لازم را خواهیم داشت.

لاریجانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خوبی در استان کرمان انجام شده است، گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید کارهای نوین و ابتکاری انجام دهند.

وی گفت: هیچ اولویتی بالاتر از اقتصاد قوی، پایدار و سرپا نیست و باید در راستای تولید و صادرات کشور تلاش مضاعف صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد پروژه احداث کارخانه پلاسمای خون ظرف دو سال به اتمام برسد و گفت: این پروژه از جمله امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

کد مطلب 3902870

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