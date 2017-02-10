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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ریزش کوه آزادراه «پل زال - خرم‌آباد» را مسدود کرد

ریزش کوه آزادراه «پل زال - خرم‌آباد» را مسدود کرد

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از مسدود شدن آزاد راه پل زال - خرم آباد بر اثر ریزش کوه خبر داد.

سرهنگ صفر عبدالوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مسدود شدن آزاد راه پل زال - خرم آباد به دلیل ریزش کوه اظهار داشت: این محور راس ساعت سه و ۳۷ دقیقه بامداد درابتدای تونل «کبکان» واقع در ۵۰ کیلومتری خرم آباد مسدود شد.

وی افزود: بر اثر ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رفت پل زال - خرم آباد (لاین رفت) صف طویل چندین کیلومتری از خودروهای سبک و سنگین در آزاد راه تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: هم اکنون این محور مسدود است و تمام عوامل راهداری، امدادی، پلیس و نیروی انتظامی در تلاش برای بازگشایی مسیر مسدود شده هستند.

سرهنگ عبدالوند گفت: رانندگانی که قصد تردد در محور پل زال - خرم آباد را دارند از جاده قدیم اندیمشک - پلدختر - خرم آباد استفاده کنند.

کد مطلب 3902872

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    نظرات

    • حسن مهرجويي IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
      0 0
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      سلام زمان بازگشايي معلوم نشده!؟ شماره تماسي وجود ندارد كه از زمان بازگشايي راه باخبر بشيم!؟
    • مهدی اسدالهی IR ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
      0 0
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      سلام جاده برای فردا باز میشه؟
    • ح.م IR ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
      0 0
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      سلام جاده کی باز میشه کسی خبر داره؟

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