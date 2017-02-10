سرهنگ صفر عبدالوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مسدود شدن آزاد راه پل زال - خرم آباد به دلیل ریزش کوه اظهار داشت: این محور راس ساعت سه و ۳۷ دقیقه بامداد درابتدای تونل «کبکان» واقع در ۵۰ کیلومتری خرم آباد مسدود شد.

وی افزود: بر اثر ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رفت پل زال - خرم آباد (لاین رفت) صف طویل چندین کیلومتری از خودروهای سبک و سنگین در آزاد راه تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: هم اکنون این محور مسدود است و تمام عوامل راهداری، امدادی، پلیس و نیروی انتظامی در تلاش برای بازگشایی مسیر مسدود شده هستند.

سرهنگ عبدالوند گفت: رانندگانی که قصد تردد در محور پل زال - خرم آباد را دارند از جاده قدیم اندیمشک - پلدختر - خرم آباد استفاده کنند.