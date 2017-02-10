خبرگزاری مهر - گروه استانها: البرزنشینان غیور در سی و هشتمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی برای به نمایش گذاشتن اقتدار ایران اسلامی، تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره)، نظام اسلامی و حمایت از رهبر معظم انقلاب به میدان آمده و سنگ تمام گذاشتند.
همه بی توجه به سرمای هوا آمدند تا با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» انزجار خود نسبت به استکبار جهانی را نشان دهند.
حضور شهروندان ساوجبلاغی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
راهپیمایان در ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد، کرج و فردیس با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل»، «حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست» بر پشتیبانی از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.
شهروندان ساوجبلاغی با حضور پرشور در راهپیمایی بزرگ امروز پاسخ دندانشکنی به تهدیدات استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار دادند.
حضور استاندار البرز در جمع شهروندان نظرآبادی
نظرآبادیها که امروز میزبان سید حمید طهائی استاندار البرز هستند با حضور در خیابانها با برپایی جشن انقلاب فریاد مرگ بر آمریکا سر داده و یکصدا فریاد برآورند همه مطیع رهبر هستیم.
اما شهروندان فردیسی نیز از ساعات ابتدای امروز با حضور در میدان اصلی شهر جلوهای دیگر از همبستگی و وحدت را به منصه ظهور گذاشتند و یکصدا فریاد زدند بهنظام و ولایت وفادار هستند.
حضور نسل چهارمی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج
شهروندان اشتهاردی نیز با حضور خود و همپا با مسئولان شهرستان آمدهاند تا باری دیگر ثابت کنند پشتیبان انقلاب هستند.
مردم شهیدپرور طالقان که همواره در کنار ولایت و حافظ ارزشهای انقلاب هستند، امروز نیز به صحنه آمدند تا انسجام و همبستگی خود را به رخ جهانیان بکشند.
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