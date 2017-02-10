به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداوند را شاکرم که در روز پیروزی انقلاب توفیق حضور در میان مردمی که انقلابی ترین مردم ایران هستند را به ما داده است.

وی افزود: اصفهانی ها بیشترین هزینه را برای پیروزی انقلاب و دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس دادند و برای من افتخاری است که در جمع این مردم ولایی و انقلابی حضور دارم.

شهردار تهران تاکید کرد: دشمنان ما تا زمانی که در صراط مستقیم قرار داریم و روحیه استکبارستیزی خود را حفظ کنیم همیشه از دست ما ناراحت خواهند بودند مگر اینکه احساس کنند ما از خود نرمشی نشان خواهیم داد که هرگز به این آرزوی محال دست نخواهند یافت.

وی اضافه کرد: امروز با رفتاری که دولتمردان آمریکا با ما شروع کردند مردم ما به مبارزه هرچه بیشتر فراخوانده می شوند و استقامت و تلاش بیشتری می کنند.

قالیباف با بیان اینکه در هر حادثه مردم ما در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب پای کار هستند، تاکید کرد: ۲۲ بهمن روز پیوند همیشگی و تبلور ارتباط امام و امت است.

وی ادامه داد: مردم ما با هر تهدید دشمنان در راه بازکردن گره از مشکلات کشور حضور خواهند داشتند، حضور مردمی انسجام و وحدت را به نمایش می گذارد و مهم ترین پاسخ به گزافه گویی های آمریکا است.