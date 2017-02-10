رتبه نخست گزارش در جشنواره قرآن و عترت یزد از آن خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته فرهنگی قرآن و عترت که در قالب جشنواره در ۳۳ رشته برگزار شد، در بخش رسانه و در زمینه گزارش نویسی، رتبه نخست از آن خبرگزاری مهر استان یزد شد.

در این مراسم که با حضور معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد، مدیرکل ارشاد استان یزد و جمعی از مسئولان استان و فعالان قرآنی برگزار شد، از نیره شفیعی پور، سرپرست خبرگزاری مهر تجلیل شد.

در این جشنواره در بخش رسانه سه اثر برتر در حوزه خبر، سه اثر برتر در حوزه عکس و سه اثر برتر در حوزه عکس خبری مورد تجلیل قرار گرفت.

در این جشنواره همچنین از برگزیدگان ۳۳ رشته فرهنگی، هنری و ادبی دیگر با موضوعات قرآن و عترت تجلیل شد.

داستان نویسی، پایان نامه های قرآنی، طراحی گرافیک، خط و خوشنویسی، نقاشی خط، عکاسی نابینایان و کم‌بینایان، زیلو و فرش، نساجی، فیلم کوتاه، رسانه، تدریس مکتب‌خانه‌ای، هنرهای تجسمی و ... برخی از رشته‌هایی بودند که برگزیدگان آن با حضور معاون وزیر ارشاد در مهدیه یزد مورد تجلیل قرار گرفتند.