شما را در دادگاه می بینم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقلل از توئیتر رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» دقایقی بعد از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سانفرانسیکو حکم اخیر را سیاسی خواند و وعده داد مخالفان فرمانش را در دادگاه خواهد دید.

بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری آمریکا شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به طور موقت، و برای ۹۰ روز، از ورود به آمریکا منع شده بودند. اما دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو تعلیق فرمان ترامپ را تایید کرده است.

رویترز نیز با انتشار این پیام نرامپ نوشت: شماری از چهره‌های سیاسی نیز به این رای واکنش نشان دادند. برای مثال «کِلی کانوِی»، مشاور ترامپ، با موقت خواندن حکم دادگاه تجدید نظر گفت دولت فرصت طرح موضوع در دیوان عالی را دارد و در آن پیروز خواهد شد.

از دیگر سو، «باب فرگوسن»، دادستان کل ایالت واشنگتن و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین و رقیب ترامپ در انتخابات اخیر، از رای دادگاه تجدید نظر استقبال کردند.

کلینتون در پیامی توئیتری، با اشاره به رای سه در مقابل صفر دادگاه سانفرانسیکو، از تعلیق فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری استقبال کرد.

در صورت اعتراض وکلای دولت، تصمیم نهایی درباره سرنوشت فرمان محدودیت مهاجرتی بر عهده دیوان عالی آمریکا خواهد بود.