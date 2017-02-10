حریق در مجتمع مسکونی/نجات ۸ نفر از میان دود و آتش

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حریق که ساعت ۲۳:۴۷ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ اعلام شده بود، اظهار داشت: آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی ۶۰ متری در میدان شهید بروجردی به وقوع پیوسته بود که با اعلام حریق، بلافاصله مأموران سه ایستگاه به همراه نرده‌بام، تشک نجات و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه، مشخص شد حریق در طبقه اول یک ساختمان چهار طبقه به وقوع پیوسته و دود و شعله‌های ناشی از آن، با سرعت طبقات بالایی را نیز دربر گرفته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه به محض ورود مأموران آتش‌نشانی در محل حادثه، یک مادر و دختر در طبقه اول نجات پیدا کردند، تصریح کرد: این مادر و دختر به همراه ۶ نفر دیگر از ساکنان ساختمان که در میان راه‌پله‌ها و در طبقات فوقانی دچار دود گرفتگی شده بودند، به سلامت از میان دود و آتش نجات پیدا کردند.

ملکی افزود: خوشبختانه در این حادثه به فردی آسیب جدی وارد نشد و کارشناسان علت‌یاب سازمان، مشغول بررسی علت وقوع حادثه هستند.