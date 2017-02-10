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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

رئیس پلیس راهور در راهپیمایی ٢٢ بهمن؛

ایران می تواند الگوی دنیا در برپایی عدالت باشد

ایران می تواند الگوی دنیا در برپایی عدالت باشد

رئیس پلیس راهور ناجا، گفت: بدون شک برپایی عدالت در دنیا با اتکا بر ظلم ستیزی محقق می شود و مردم دنیا می توانند ایران را الگوی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: امروز در آستانه سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده مردم شهر تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم.

وی ادامه داد: بدون شک طی سالهای گذشته مردم ایران ثابت کرده اند که به انقلاب اسلامی پایبند بوده و راه امام را ادامه می دهند.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر لزوم الگو برداری کشورهای اسلامی از مردم ایران اظهار کرد: مردم کشورهای اسلامی باید ملت ایران را در آزادگی الگو قرار داده و برای رهایی از ظلم و ستم اقدام کنند.

سردار مهری تاکید کرد: جهان باید برای برپایی عدالت دست به کار شده و ایران می تواند الگوی بسیار مناسبی برای این کشورهای باشد.

کد مطلب 3902882

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