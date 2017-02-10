حماسه ای دیگر از مردم رفسنجان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم رفسنجان از ساعتی قبل از آغاز راهپیمایی در میدان بسیج اجتماع کردند و نشان دادند همچنان پیشگام در دفاع از ارزشهای انقلاب هستند.

مردم رفسنجان صبح امروز و از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه حرکت خود را از میدان بسیج آغاز کردند و با گذر از خیابان های مدرس، میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی، بلوار زیتون، میدان صیاد صیاد شیرازی خود را به میعادگاه نماز جممعه رساندند.

مردم با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق» انزجار خود را از ایادی استکبار نشان دادند.

سخنران مراسم امروز قرار است فرماندار، نماینده مردم رفسنجان در مجلس و حجت الاسلام رفیعی مدرس حوزه و دانشگاه باشد.

مردم ایران خواب دشمنان را پریشان کردند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان نیز در حاشیه مراسم راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۲ بهمن عید ملی و همگانی ما است و مختص به جناح خاصی نیست و هر کسی که به وطن و انقلاب خود عشق می ورزد به میدان می آید.

حجت الاسلام سید محمود حسینی تصریح کرد: با توجه به فرمایش رهبر انقلاب که مردم در ۲۲ بهمن پاسخ یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا را خواهند داد، بهترین راه این است که امروز یکپارچه و متحد به صحنه بیاییم و با شعار کوبنده پاسخ این یاوه گویی ها را بدهیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه همه ما میراث دار شهیدان هستیم و پشتیبانی از اصول و آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) و رهبری، پیمان با شهدا و امام راحل(ره) است و مجموع این امور سبب شده است مردم حضور باشکوهی در راهپیمایی داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان با اشاره به مثل «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد»، به اقدام رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر لغو صدور روادید برای هفت کشور مسلمان از جمله ایران، تصریح کرد: این اقدام نیز باعث شد مردم حضور بیشتری در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

حسینی ابراز داشت: بر طبق موازین اسلامی، مومنان هم باید تولا یعنی دوستی با اولیای خدا و هم تبری یعنی برائت از دشمنان اسلام را داشته باشند که باید طبق اعتقادات مان تبری را با شعارهای کوبنده علیه دشمنان به اثبات برسانیم.

وی با بیان اینکه مردم ما همان مردم اول انقلاب هستند، تأکید کرد: سیل جمعیت مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر خوابهای دشمن را علیه نظام پریشان کرد.