برگزاری گسترده ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود از راهپیمایی ۲۲ بهمن نوشت: صدها هزار ایرانی صبح امروز با سر دادن شعار، مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور را آغاز کردند.

راهپیمایی ها در تهران از نخستین ساعات امروز و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به تازگی جنگی لفظی علیه ایران به راه انداخته و گفته است که ایران را تحت نظر دارد.

راهپیمایان در تهران به سمت میدان «آزادی» در حرکت هستند و قرار است «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به مناسبت سی و هشتمین سالروز انقلاب اسلامی در این کشور برای مردم سخنرانی کند.