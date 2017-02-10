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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

آسوشیتدپرس گزارش داد؛

برگزاری گسترده ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

برگزاری گسترده ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

یک رسانه غربی نوشت: مردم ایران از نخستین ساعات صبح امروز بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور را در سطح ملی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود از راهپیمایی ۲۲ بهمن نوشت: صدها هزار ایرانی صبح امروز با سر دادن شعار، مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور را آغاز کردند.

راهپیمایی ها در تهران از نخستین ساعات امروز و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به تازگی جنگی لفظی علیه ایران به راه انداخته و گفته است که ایران را تحت نظر دارد.

راهپیمایان در تهران به سمت میدان «آزادی» در حرکت هستند و قرار است «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به مناسبت سی و هشتمین سالروز انقلاب اسلامی در این کشور برای مردم سخنرانی کند.

کد مطلب 3902887

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