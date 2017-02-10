راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کرمانشاه/ عید انقلاب زیر باران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور پرشور مردم در سراسر شهرستانهای استان کرمانشاه برگزار شد.

همزمان با سراسر میهن اسلامی مردم استان کرمانشاه نیز در خیابان های شهرستانهای مختلف عید انقلاب را گرامی داشتند.

مردم شهرستانهای اهل سنت، برادران اهل حق، عشایر، دانش آموزان، دانشجویان، بانوان و... یک صدا با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خیابانها را در حال و هوای بهمن ۵۷ قرار دادند.

بارش باران در هوای سرد زمستان هم مانع از حضور مردم نشده و جمعیت حاضر در خیابانها با اشتیاقی ملموس در تجدید بیعت با آرمانهای امام و شهدا شعار می دهند.