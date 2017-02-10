محمد رضا خباز در خلال راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این روز بیان داشت: مردم ایران با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هرسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته از این انقلاب پاسداری و برگ زرین دیگری را که موجب افتخار کشور است را در تاریخ ثبت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه این حضور نشان می‌دهد که ملت ایران هیچ‌گونه هراسی از یاوه‌گویی‌های سران استکبار ندارد، عنوان کرد: پیام مردم ایران در این راهپیمایی عظیم که شعار «هیهات من الذله» سر دادند بسیار روشن است.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه ملت ایران در هشت سال دوران دفاع مقدس نشان داد که در ایستادگی برابر ظلم فرزند عاشورا است، گفت: ملتی که از جنگ نظامی هراسی ندارد، در برابر یاوه‌گویی‌های دشمنان ایستادگی می‌کند و حماسه امروز مشت محکمی بر دهان این یاوه‌گویان بود.

خباز با اشاره به این مطلب که انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام خمینی(ره) باهدفی الهی و فرهنگی برای نجات ملت ایران از استبداد داخلی و استعمار خارجی‌شکل گرفت، افزود: سال‌به‌سال نیز بر شکوه و پایمردی مردم ایران پای این انقلاب افزوده می‌شود.