افتتاح ۹۵ میلیارد ریال پروژه عمرانی دهه فجر در شهرستان کنگان

عبدالنبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در صحنه ایران است.
وی با بیان اینکه در دهه مبارک فجر امسال شاهد افتتاح و کلنگزنی چندین پروژه عمرانی هستیم، گفت: در دهه فجر امسال ۲۴ پروژه عمرانی در کنگان کلنگزنی و افتتاح شد.
یوسفی با بیان اینکه توسعه شبکه برق روستایی شهرستان با اعتبار ۳۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال انجام شده است، افزود: اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای شهرستان نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در دستور کار است.
وی افزود: اجرای طرحهای هادی روستایی و بوستانهای امید با اعتبار ۴۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال و اجرای سالنهای چند منظوره ورزشی و زمینهای چمن مصنوعی با اعتبار هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و همچنین اجرای پروژههای آبرسانی با اعتبار ۱۰۵ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال و پروژههای نوسازی توسعه و تجهیز مدارس با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال انجام شده و یا در حال انجام است.
فرماندار کنگان با اشاره به حمایت از توسعه سازمانهای مردم نهاد در شهرستان کنگان، گفت: توسعه سازمانهای مردم نهاد از شش سمن به ۲۱ سمن و افزایش تعداد کانون بانوان از یک کانون به سه کانون و همچنین واگذاری بخش عمدهای از فعالیتهای مختلف به سمنها مانند برنامه های آموزشی، فرهنگی، هنری، همایشها و بهویژه در حوزه محیط زیستی و تدوین برنامههای ارتقای سطح علمی آموزشی شهرستان، اردوهای علمی آموزشی، کلاسهای تقویتی، کلاسهای کنکور از دیگر برنامهها بوده است.
وی از شروع به کار دهکده گردشگری کنگان در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار خبر داد و ابراز داشت: این دهکده گردشگری با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در سال جاری، قابلیت توسعه به ۲۰۰ هکتار را دارا است.
یوسفی گفت: شروع به کار پست برق ۱۳۲ دوم کنگان بهنام ایستگاه اختر با اعتبار ۱۲.۵ میلیارد تومان که بخش عمدهای از انرژی مورد نیاز مردم شهرستان را تامین خواهد کرد از دیگر پروژههای شهرستان کنگان به شمار میرود.
وی گفت: همچنین لایروبی اسکله پرک با اعتبار چهار میلیارد و ۹۶۵ میلیارد ریال از پروژههایی است که به برکت نظام دینی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان کنگان اجرا شده است.
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