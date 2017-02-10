شیعه با انقلاب اسلامی در جهان هویت جدید یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم ساری اظهار داشت: امروز حرکت‌ها و خیزش‌های مردمی در جهان آغاز شد و شیعه با انقلاب اسلامی ایران در جهان هویت جدید پیداکرده است.

وی اظهار داشت: شیعیان با پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا احساس غرور و هویت کردند و انقلاب ایران، اولین انقلابی است که مردم توانستند آن را به ثمر برسانند.

وی عنوان کرد: سیل خروشان مردم، طاغوت را به زباله‌دان تاریخ انداخت و انقلاب ایران، تنها انقلابی است که مردم با مشایعت رهبری و امام راحل آن را به ثمر رساندند و پس از ۴۰ سال هنوز به تداوم راه ۲۲ بهمن استمرار دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: استقامت رهبری فرهیخته و فرزانه انقلاب و تداوم راه امام راحل، مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و استکبار سبب ماندگاری انقلاب شده است.

صالحی امیری، وفاداری مردم صبور، دین‌مدار و خونگرم را سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: تازمانی که مردم بسیجی باشند، امنیت نظام تضمین می‌شود و باید قدردان مردم باشیم.

وی اظهار داشت: تداوم انقلاب به تداوم حضور مردم درصحنه بستگی دارد و حیات انقلاب اسلامی با خون شهیدان آبیاری شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم ساری حق بزرگی بر گردن دولت تدبیر رو امید دارد، اظهار داشت: مردم سرمایه‌های بزرگ دولت و نظام اسلامی به شمار می‌روند.

صالحی امیری ادامه داد: حضور پرشور مردم، پیام‌های زیادی را به دنیا ابلاغ کرده است و امروز می‌توانیم بگوییم که دوران تهدید و ترغیب به سر آمده است و انقلاب اسلامی اولین انقلاب است که حضرت امام همه سرمایه خود را مردم تعریف کرد و گل را برابر گلوله قرار داده است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با توجه و تمرکز روی مبانی دینی و معرفتی توجه دنیا را به خود جلب کرده است و اولین انقلابی است که توانست ۹۹ درصد مردم را با خود همراه کرده است.

انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی قرن است

صالحی امیری از انقلاب اسلامی به‌عنوان انقلاب فرهنگی قرن و جهان یادکرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت، انسجام و یکدلی نیاز داریم و وحدت عامل بنیادی تداوم انقلاب و تفرقه خیانت به انقلاب است.

وی افزود: بقای ارکان نظام به وحدت و یکرنگی است و میان قوا همگرایی لازم وجود دارد و مجلس با تمام توان در خدمت دولت و ملت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز باید باور داشته باشیم که اداره کشور نیاز به اجماع و اتحاد است و رضایت و اعتماد مردم، نکته اساسی برای بقای انقلاب است.

وی ادامه داد: فاصله گرفتن از مردم و نظام سبب شکست انقلاب می‌شود و دولت باور دارد که برای دستیابی به قله‌های توسعه، نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم.

وی ایجاد شکاف و ناامیدی بین مردم را خیانت به انقلاب دانست و گفت: ما نیازمند حرکت به‌سوی توسعه برای ساماندهی زندگی مردم هستیم و دولت در سخت‌ترین شرایط، کشور را اداره کرده است.

برنامه ملی برای حل مشکل اشتغال

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت سالانه قادر به ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی است گفت: این نشان می دهد که سالانه ۵۰۰ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه می شود و از اینرو حل مشکل اشتغال در سطح ملی برنامه بزرگ دولت در سال آینده است.

وی برنامه بزرگ دولت را در سال ۹۶ حل مشکل اشتغال در سطح ملی اعلام کرد و گفت: سال ۹۶ سال جهش و اقتصاد ملی است و پس از برجام کشور در مسیر واقعی خود قرار گرفت.