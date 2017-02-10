ترویج فرهنگ قرآنی نباید به چند سازمان و اداره خلاصه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امیرنیا پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه هفته قرآن و عترت استان یزد اظهار داشت: اعتبارات دستگاه های اجرایی در حوزه قرآن بسیار محدود و نازل است و اگر این اعتبارات محدود را در کنار یکدیگر قرار ندهیم، نخواهیم توانست اقدام شایسته ای در حوزه قرآن و عترت انجام دهیم.

وی بیان کرد: هفته فرهنگی قرآن و عترت نیز به همین منظور در استان‌ها برگزار شده و تلاش می شود ادارات ارشاد با هنر مدیریتی، بتوانند بودجه های قرآن را تجمیع کرده و برنامه‌های متمرکز از جمله هفته فرهنگی قرآن و عترت را برگزار کنند.

امیرنیا تصریح کرد: فعالیت‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) متعلق و خاص به یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی از ادارات ارشاد سراسر استان‌ها همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ادارات آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، موسسات قرآنی، دانشگاه‌ها، اندیشمندان حوزه قرآنی و صاحبان قلم و هنر برای شرکت در هفته‌های فرهنگی قرآن و عترت در سراسر کشور به ویژه دارالعباده یزد قدردانی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بیش از هزار و ۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت استان یزد رسید، اظهار داشت: با این حرکت بزرگ فرهنگی، فعالان و هنرمندان و ادبای قرآنی شناسایی می شوند و امکان توسعه برنامه های قرآنی در استان فراهم می شود.

علی غیاثی ندوشن به تشریح برنامه های هفته قرآن و عترت در استان یزد پرداخت و از همکاری همه دستگاه‌های استان برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه قدردانی کرد.

وی، نقش رسانه ها را نیز بسیار اثرگذار دانست و از اطلاع رسانی و انعکاس اخبار مربوط به این رویداد مهم فرهنگی در استان یزد تقدیر کرد.