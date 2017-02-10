شهرکردی ها بار دیگر حماسه آفریدند/ سرما مانع حضور حماسی مردم نشد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مردم شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با وجود اینکه هوا بسیار سرد است، از ابتدای ساعت های اولیه صبح برای حضور در راهپیمایی حضور خود را اعلام کردند .

راهپیمایی با حضور حماسی مردم ازمیدان انقلاب شهرکرد آغاز شده و هم اکنون مردم با سر دادن شعار های مختلف به سمت میدان ۱۲ محرم و چهار راه بازار شهرکرد در حال حرکت هستند. مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با سرد دادن شعار های الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، در بهار آزادی جای شهدا و امام خالی، ولایت فقیه محور اتحاد مسلمین است و... حضور با شکوهی در راهپیمایی داشتند.

ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری نیز با لباس های ورزشی حضور پر رنگ در راهپیمایی امسال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری داشتند که حضور آنها در راهپیمایی با لباس های ورزشی جلوه ویژه ای به راهپیمایی داده بود.

همچنین حضور آتش نشانان و نیروی امدادی هلال احمر با لباس های یکدست نیز در راهپیمایی مرکز استان جلوه دیگری ایجاد کرده بود.

حضور حماسی مردم برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک ضرورت است

یکی از شهروندان شهرکرد در حاشیه راهپیمایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حماسی مردم برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک ضرورت است.

امیرعلی نکویی بیان کرد: در زمانی که دشمن از هر طرف به دنبال ضربه زدن به کشور است باید با حضور پررنگ در راهپیمایی وحدت و یکپارچی خود را به دشمنان نشان دهیم تا توطئه ها و نقشه های شوم آنها را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: وحدت و یکپارچی بزرگترین قدرت در برابر دشمنان کشور است.

یکی دیگر از شهروندان شهرکرد نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: امنیت امروز کشور مرهون انقلاب اسلامی است.

حسینی کاظمی تاکید کرد: در حالی که در کشور های مختلف از جمله عراق و سوریه و... امنیت وجود ندارد، کشور قدرتمند ایران دارای امنیت کامل است واین امر به برکت انقلاب اسلامی است.

وی گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و بیعت با آرمان های آن، نمونه ای از شکر نعمت است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۳۰ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در حاشیه راهپیمایی در شهرکرد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپمایی ۲۲ بهمن شکستی دیگر برای دشمن است.

علی گرجی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال یک فرصت بزرگ برای مردم ایران اسلامی برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و صیانت از انقلاب اسلامی و نمایش اقتدار ملی فراهم می کند.

وی ادامه داد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی نشان از آن دارد که انقلاب با ایمان های مردم پیوند دارد.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در ۱۳۰ نقطه استان به صورت همزمان برگزار می شود، عنوان کرد: بیش از سه هزار نفر عوامل مردمی، وظیفه بسترسازی حضور باشکوه مردم استان برای خلق حماسه ای دیگر در این روز را عهده دار هستند.