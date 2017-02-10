مشهد حال و هوای انقلابی دارد/ همچنان ایستاده ایم

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: اینجا مشهد است، شهری در دل ایران بزرگ؛ و امروز تولد ۳۸ سالگی انقلاب است. مشهدی ها همچون سالهای گذشته و با وجود سرمای هوا و از نخستین دقایق صبح امروز در آستانه ورود به سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لبیک گویی به فرامین گهربار ولی امر مسلمین به خیابان‌ها آمده و با مشت‌های گره‌کرده شعار استکبارستیزی سر می‌دهند. این بار نیز مردم پایتخت فرهنگی جهان اسلام از جوار بارگاه منور رضوی آمدند تا با حضور حداکثری و با شکوه خود در این مراسم، حماسه ای دیگر خلق کردند.

مرد و زن، پیر و جوان، کسبه، کارمند، کارگر، فرهنگی، اصناف، بازاریان، ورزشکاران، دانش آموز، دانشجو، نیروهای نظامی و انتظامی و بسیاری از مسئولان استانی به صورت گسترده در طول مسیر راهپیمایی از میدان ۱۵ خرداد حرکت خود را در طول خیابان امام رضا (ع) به سمت بارگاه منور رضوی آغاز کردند و در کنار آحاد مختلف مردم افتخاری دیگر را برای تاریخ ایران رقم‌زده اند.

حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر آمریکا» علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه‌ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است مردم همیشه درصحنه مشهد امروز هم شور و شعور را در هم آمیختند و برای پاسداری از آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی به میدان آمدند تا جشن حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند و این حرکت ارزشی خود را به بارگاه منور رضوی تبرک بخشند. حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر آمریکا» علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه‌ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است.

در طول مسیر راهپیمایی نهادها، پایگاه های بسیج و مجموعه ها و دستگاه های فرهنگی هر یک حضوری متفاوت یافته اند و هر کدام به شیوه ای این حضور را رنگ و جلوه ای مضاعف داده اند. شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل کودک کش»، «مرگ بر آل سعود» و «حزب فقط حزب علی - رهبر فقط سید علی» طنین‌انداز شده و کودکان و نوجوانان و جوانان نیز به همراه خانواده‌هایشان یک‌صدا شعار سر می‌دهند و برای جاری و ساری بودن استقلال و امنیت در کشور بر خود می‌بالند.

هیجان مردم غیرقابل وصف است، در این میان حضور خانواده‌های معزز شهدا و به خصوص خانواده های شهدای مدافع حرم به این مراسم عطر بوی معنوی بخشیده است. آن‌ها نیز همپای دیگر مردم شعارهای کوبنده سر داده‌اند.

مسیرهای راهپیمایی شلوغ است مردم از سراسر مشهد آمده اند در مسیر راهپیمایی ایستگاه‌های سلامت، دوستدار کودک، نقاشی، شعار و دیوار نویسی برپاشده است. در این ایستگاه ها روی صورت کودکان نقاشی می‌شود، سه رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی گونه کودکان کشیده می‌شود و آن‌ها خوشحال از این موضوع با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده‌هایشان به میان جمع باز می‌گردند. محل هایی با عنوان «نامه ای به ترامپ» از جمله این برنامه ها در حاشیه مسیر راهپیمایی است.

مسیرهای راهپیمایی شلوغ است مردم از سراسر مشهد آمده اند تا بار دیگر مشت محکمی بر صورت یاوه گویان کاخ سفید بکوبند و یادآور شوند که تهدید و تحریم ملت ایران اقدامی نخ نماست.