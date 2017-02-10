خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نساء کروندی: مردم استان بوشهر همزمان با سراسر کشور در مسیرهای انتخاب شده برای راهپیمایی حضور پیدا کردند. مرگ بر آمریکا بیشترین شعاری بود که در راهپیمایی سر داده می‌شد.

حضور با آگاهی و بصیرت شعار دیگری بود که علاوه بر حضور پرشورشان در کلامشان نیز طنین انداز بود. «در بهار آزادی جای امام و شهدا خالی»، «ما همه عمار توایم خامنه‌ای گوش به فرمان توایم خامنه‌ای»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده» از شعارهای مردم بود.

از دیگر شعارها می‌توان به «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «الله اکبر خامنه ای رهبر» و «ندای رهبر ما مرگ بر آمریکا» اشاره کرد.

یکی از شهروندان بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور ما به این معنا است که با تمام مشکلات و کاستی‌ها همواره پشتیبان این نظام و انقلاب هستیم.

فرشته زارعی افزود: روز ۲۲ بهمن برای ما ایرانی‌ها روز مهمی است چرا که سال به سال شاهد عزت روز افزون ایران هستیم و در این روز این بزرگی را به همه جهانیان نشان دهیم.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در زمان‌های مختلف شاهد هجمه‌های دشمنان بوده است، عنوان کرد: از مسئولان می‌خواهیم تلاش خود را برای عزت‌مندی بیشتر ایران در مجامع بین‌المللی بیشتر کنند.

یکی دیگر از شهروندان گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی عقیده همه مردم ایران است چرا که برای به دست آوردنش فرهیختگان ارزشمندی را از دست دادیم.

اکبر میرزایی گفت: نمی‌گذاریم مشکلات و هجمه‌های دشمنان چه در جنگ نظامی و چه در قالب جنگ نرم ارش‌ها و آرمان‌ها را از ما بگیرند.

وی بیان کرد: هر سال پرشورتر در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت خواهیم کرد تا این بزرگی و عزتمندی را نگه داریم.

یکی دیگر از شهروندان بوشهری حاضر در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن بیان کرد: آمریکا به ضربه خوردن از سوی مردم کشور ایران عادت کرده است.

مهدی فرامرزی با عنوان اینکه آمریکا هر سال پیش از روز ۲۲ بهمن به امید همراهی ایرانیان اضافه‌گویی‌هایی می‌کند تصریح کرد: آنها در این خیال خام هستند که مشکلات ما را از عشق ورزیدن و ایستادگی پشت نظام ما باز می‌دارند.

وی بیان کرد: جهان استکبار در همه مواقع حساس کشور ما مشت محکمی از مردم می‌خورد.

جشن انقلاب اسلامی سالروز به استقلال رسیدن کشورمان روزی است و یکی از روزهای خاطره‌انگیز برای مردم ما در هر سن و هر عقیده‌ای که هستند است.

از جشن‌ها و آذین‌بندی کلاس‌ها و مدسه گرفته تا آماده کردن پارچه نوشته‌ها، پلاکاردها برای راهپیمایی همه و همه اتفاقاتی است که جزو خاطرات همه ما ایرانی ها است.

از بین پارچه‌نوشته‌های مختلفی که در راهپیمایی حضور داشت به نام یکی از مدارس دخترانه استان بوشهر می‌رسیم، دانش آموزان مدرسه با شور و هیجان می‌خواستند پارچه نوشته مدرسه خود را بالاتر از دیگر نام‌ها بگیرند تا رسانه‌ها حضور آنها را ویژه ثبت کنند.

آنها در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کردند: مدرسه ما از اولین روز دهه فجر فضای متفاوتی را به خود گرفت و همه تلاش می‌کردند تا تزئینات کلاس آنها زیباتر از بقیه کلاس‌ها باشد و اینکه برای چاپ نام مدرسه، پلاکاردها و دست نوشته های راهپیمایی از چند روز پیش از این رو خوشخط ها و با سلیقه‌های مدرسه بسیج شدند.

یکی از بانوان حاضر در راهپیمایی با بیان اینکه صحبت‌های این دانش آموزان من را یاد خاطرات مدارس خود در روزهای دهه فجر انداخت بیان کرد: در آن روزها در دهه فجر تمام بچه ها سعی می‌کردند حتی یک روزش را از دست ندهند و در این ده روز غیبت نکنند.

زینب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: قطعا یکی از خاطراتی که در دوران مدرسه هیچ‌گاه از خاطر نخواهیم برد جشن‌ها و برنامه‌های دهه فجر است.

وی گفت: اکنون که خود فرزند دارم با حضور همراه با فرزندانم خواستار این هستم که فرزندانم نیز این خاطره لذت بخش را داشته باشند.

خانم مسنی در خصوص جشن فجر در اولین سال پیروزی انقلاب می گوید: من در اولین سالروز پیروزی انقلاب پنجم دبستان بودم و هیچ‌گاه آن روزها را فراموش نمی‌کنم، روزهایی که همه برای برگزاری این جشن به بهترین شکل تلاش می‌کردند.

وی با اینکه اشک در چشمانش جمع شده بود با بغض عنوان کرد: در آن سال‌ها اما هم بود، او بود که ما میتوانیم را در کشور گسترش داد.

زهره فرهادی خاطرنشان کرد: امروز نیز رهبری به بزرگی مانند آیت‌الله خامنه‌ای داریم که در حوادث مختلف با درایت خود کشور را به خوبی هدایت کرده است.