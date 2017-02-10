به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد پیش از ظهر جمعه، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان در جمع خبرنگاران با تبریک ایام دهه فجر و ۲۲ بهمن و تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: خداوند را شاکریم که مردم ما نیاز به تشویق برای شرکت در مراسم یوم الله ندارند و خودشان کاملا روحیهای سیاسی دارند.
وی افزود: مردم ما در روزهای اخیر دشمنی های آشکار آمریکا را به چشم دیدهاند و به یقین در سرتاسر کشور بیش از سالهای دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهند داشت.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: هر سال که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت داریم به شکل محسوس، جمعیت بیشتری را می بینیم و امسال نیز مردم از ساعت هشت برای شرکت در این مراسم حضور یافتند.
وی ادامه داد: ما کینه دشمنان را به خوبی میشناسیم، خداوند در قرآن کریم می فرماید که کینهای که دشمنان در دل دارند از آنچه به زبان می آورند بیشتر است.
آیتالله طباطبایی نژاد گفت: مردم ما این را به خوبی میدانند که این دشمنان هرگز با ما دوست نمیشوند مگر اینکه راه تبعیت از آنها را در پیش بگیریم که ما تا مسلمانیم در برابر آنها خواهیم ایستاد.
نظر شما