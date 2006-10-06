60 درصد نانوايي ها استيجاري است

حسين بهشتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، با اشاره به وضعيت موجود نانوايي ها در شهر بيرجند خاطر نشان كرد: مشكل مكان هاي ثابت براي نانوايي ها نيازمند اعطاي تسهيلات است كه در اين خصوص مكاتباتي صورت گرفته تا بتوانيم مكان هاي ثابتي را براي نانوايي ها پيش بيني كنيم.

وي با اشاره به ساعات پخت نانوايي ها خاطر نشان كرد: با توجه به آغاز ماه مبارك رمضان و لزوم برنامه ريزي مناسب به منظور تامين به موقع نان استان با هماهنگي دبيرخانه تعزيرات و اتحاديه نانوايان ساعات پخت را طوري طراحي كرديم تا 2 ساعت پس از افطار ، نان قابل عرضه به شهروندان وجود داشته باشد.

بهشتي از راه اندازي يك واحد توليد نان صنعتي در قالب نان هاي حجيم و نيمه حجيم خبر داد و افزود: اين واحدها در نقاط مختلف شهر توسط 10 كيوسك اقدام به عرضه نان به شهروندان مي كنند.

وي با بيان اينكه تامين نان مورد نياز مردم ، تدارك و ذخيره سازي گندم ، تامين و تدارك كالاهاي كالا برگي از جمله مهم ترين وظايف شركت غله است ، افزود: از 21 تير 85 ، بحث غني سازي آرد را در سطح اين استان شروع كرديم كه در اين طرح نان و نانوايي ها در شبكه قرار مي گيرند.

مدير شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 خراسان جنوبي يادآور شد: مصارف آرد نانوايي هاي خراسان جنوبي در هر ماه 6000 تن است كه مقدار 2800 تن آن در نقاط شهري و در قالب 281 واحد نانوايي مصرف مي شود.