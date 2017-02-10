به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها دقایقی از آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن نمی‌گذرد ولی نه تنها مسیر راهپیمایی بلکه خیابانهای منتهی به مصلی امام خمینی (ره) مملو از جمعیتی است که می‌خواهند قطره‌ای از این دریای بیکران باشند.

امروز مرد و زن، پیرو جوان همه آمده‌اند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با شهدا و امام راحل بلکه با آرمانهای والای انقلاب اسلامی فداکاری، عزت و اقتدار خود را به جهانیان ثابت کنند.

به گزارش خبرنگاران مهر مسیر تجمع مردم در میدان ولایت فقیه به سوی مصلی های بزرگ امام خمینی (ره) به حدی از حضور گسترده مردم مملو است که حرکت راهپیمایان به کندی در حال حرکت است.

نکته قابل توجه اینکه وجود سرمای هوا مانع حضور مادران با کودکان و نوزادان، زنان و مردان پیر، تعدادی از همشهریانی که با ویلچر سعی کرده‌اند از غافله عقب نمانند.

مشت‌های گره زده جواب محکمی بر یاوه گویی های استکبار جهانی است

بر اساس این گزارش محل تجمع آقایان میدان ولایت فقیه به سمت مسیرهای خیابان شهید منتظری و میدان دفاع مقدس به سمت مصلی امام خمینی (ره) هم اکنون شاهد خیل عظیمی از مردمی است که آمده‌اند بار دیگر مشت محکمی بر یاوه گویی های استکبار جهانی بزنند.

مردم ارومیه به همراه اقلیت‌های مذهبی در لباسهای متحد الشکل با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و شعارهای ترکی " آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی"، " آذربایجان جانباز خامنه‌ای دن آیریلماز"، راهپیمایی را در مسیر خیابان امام ادامه می‌دهند.

شهرهای مهاباد، سردشت، ماکو، میاندوآب، خوی، پلدشت، شوط، قره ضیاءالدین، سلماس، چایپاره، بوکان، شاهین دژ، تکاب، پیرانشهر و اشنویه فارغ مذهب و اقلیت‌های دینی با خلق حماسه دیگری در راهپیمایی ۲۲ بهمن افتخاری دیگری در تاریخ زرین انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی ثبت کردند.

از هم اکنون مصلی امام خمینی (ره) شاهد تجمع گسترده مردم بوده و گروه سرود ۱۳۵۷ نفری از دانش آموزان با رنگ پرچم ایران اسلامی نیز به اجرای سرودهای انقلابی می‌پردازند.

در دست داشتن پرچم‌های ایران اسلامی در دست راهپیمایان و گلباران مردم با استفاده از بالگرد بر شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در ارومیه افزوده است.

حماسه ۲۲ بهمن پاسخ کوبنده‌ای به اظهارات سخیف ترامپ است

یکی از شهروندان ارومیه‌ای که در راهپیمایی ۲۲ بهمن ارومیه حضور دارد در خصوص دلیل حضورش در این حماسه مردمی به خبرنگار مهر گفت: شرکت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه علاوه بر آن که تو دهنی محکم به غرب و سران استکبار است، بلکه پاسخ کوبنده‌ای به اظهارات سخیف ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست.

علیزاده ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجسم عینی پشتیبانی مردم از انقلاب و آرمان‌های انقلاب و صلاح مردم در این حضور با بصیرت، ایمان و اراده قوی است و ملت ایران در این حضور با بصیرت مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب می‌زنند.

وی با بیان این که برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نشان از حرکت و تداوم اهداف انقلاب است، عنوان کرد: این حرکت عظیم مردمی استقامت بر سر آرمان‌های انقلاب است.

یکی از شهروندان نیز حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن را سدی در برابر نفوذ دشمن دانست و گفت: ملت ایران در ۲۲ بهمن ثابت خواهند کرد که از شعارها و پیام‌های اصیل انقلاب اسلامی فاصله نگرفته‌اند.

زهرا نشاطی خاطرنشان کرد: امروز ما نیزهمگام با جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب با شرکت گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن سی و هشتمین بهار فجر انقلاب، همانندهمان جوانان نسل اول انقلاب و جوانانی که در دوران دفاع مقدس خون پاکشان را نثار این انقلاب نو پا کردند از اصول و ارزش‌های انقلاب دفاع خواهیم کرد.

چشم که می‌گردانی مملو از جمعیتی است که آمده‌اند تا با تکرار فریاد «مرگ بر آمریکا» نشان دهند که پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و به شکرانه سی و هشتمین بهار پیروزی بار دیگر هم‌صدا با تمامی آزادی خواهان جهان فریاد استقلال و آزادی سر دهند.