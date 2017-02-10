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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

عضو شورای نگهبان؛

ایران از اخم ترامپ نمی هراسد

ایران از اخم ترامپ نمی هراسد

عضو شورای نگهبان در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: راهپیمایی مردم شریف ایران در ۲۲ بهمن سال ۹۵ به یک خاطره ماندگاری نه فقط برای ما بلکه برای دوستان و دشمنان ما در سطح جهان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی با بیان اینکه دوستان و دشمنانمان خواهند دید که مردم ایران چگونه بیش از همیشه وفادار هستند، افزود: مردم امروز استوار به اهداف و آرمان های امام خمینی در صحنه هستند.

عضو شورای نگهبان در خصوص سیاست های رئیس جمهور آمریکا، گفت: مردم  امروز به این رئیس جمهور تازه کار و ناوارد امریکا درس عبرتی خواهند داد که دیگر یاد بگیرد با مردمی مانند ایران چگونه سخن بگوید.

وی افزود: آنها تحریم هایی را پشت سر هم علیه ما وضع و داعش را پدید آوردند این ها تاکتیک های متفاوتی است که به تناسب زمان انتخاب می کنند، ما نه از لبخند اوباما و نه از اخم ترامپ هیچ گاه نهراسیدیم و هیچ تاثیری در راهی که انتخاب کردیم نخواهد داشت.

کد مطلب 3902918

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