ایران از اخم ترامپ نمی هراسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی با بیان اینکه دوستان و دشمنانمان خواهند دید که مردم ایران چگونه بیش از همیشه وفادار هستند، افزود: مردم امروز استوار به اهداف و آرمان های امام خمینی در صحنه هستند.

عضو شورای نگهبان در خصوص سیاست های رئیس جمهور آمریکا، گفت: مردم امروز به این رئیس جمهور تازه کار و ناوارد امریکا درس عبرتی خواهند داد که دیگر یاد بگیرد با مردمی مانند ایران چگونه سخن بگوید.

وی افزود: آنها تحریم هایی را پشت سر هم علیه ما وضع و داعش را پدید آوردند این ها تاکتیک های متفاوتی است که به تناسب زمان انتخاب می کنند، ما نه از لبخند اوباما و نه از اخم ترامپ هیچ گاه نهراسیدیم و هیچ تاثیری در راهی که انتخاب کردیم نخواهد داشت.