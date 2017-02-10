کمانداران ایران عازم آمریکا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم و نهایی رقابت های تیر و کمان جام جهانی داخل سالن از امروز جمعه در لاس وگاس آمریکا آغاز می شود. برای حضور در این رقابت ها اعضای تیم تیروکمان ایران با ترکیبی متشکل از ۱۶ کماندار و مربی ساعت ۶:۴۰ صبح امروز جمعه عازم آمریکا شدند.

اعزام کمانداران ایران به محل برگزاری مسابقات جام جهانی داخل سالن آمریکا در حالی انجام شد که تا دو روز پیش این سفر منتفی شده بود چرا تنها برای پنج نفر (دو ورزشکار زن، دو ورزشکار مرد و یک همراه) از اعضای تیم ایران ویزا صادر شده بود اما چهارشنبه ویزای دیگر اعضای تیم ایران نیز صادر شد و اینگونه اعزام کمانداران به آمریکا مجددا در برنامه فدراسیون قرار گرفت.

اعضای تیم تیروکمان از ایران راهی مونیخ شدند. آنها سپس به دنور آمریکا سفر می کنند و از آنجا راهی لاس وگاس خواهند شد.

آمریکا بعد از مرحله چهارم و نهایی مسابقات تیروکمان جام جهانی داخل سالن آمریکا، میزبان فینال فینالیست های این رقابت ها نیز خواهد بود. کمانداران ایران در صورت کسب سهمیه در این مرحله نیز حاضر خواهند شد.