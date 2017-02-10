ایران از هیچ کوششی برای افزایش توان دفاعی خود فروگذار نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت اظهار کرد: ایران هیچ گاه به سمت تولید، استفاده و نگهداری از سلاح های کشتارجمعی نمی رود اما در سایر زمینه ها اعم از سایبری، موشکی و... با تمام قوا برای افزایش توان دفاعی خود تلاش می کند.

وی تأکید کرد: در راه افزایش توان دفاعی هیچ کشور نمی تواند برای ایران تصمیم گیری کرده و سد راه فعالیت ها شود.

سردار دهقان اظهار کرد: ایران از توانمندی های زیادی در حوزه دفاعی بهره مند بوده و تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله چندانی ندارد که به یاری خداوند این مهم نیز محقق می شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز ایران امن ترین کشور منطقه است خاطرنشان کرد: دشمنان کشور با وضع انواع تحریم ها تلاش کردند تا ملت ایران را از پای دربیاورند اما این ملت تحت رهبری مقام عظمای ولایت از پس تحریم ها برآمده و به رغم اعمال آنها، مسیر توسعه و پیشرفت را به سرعت طی می کنند.

سردار دهقان همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم شهر رشت در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران در برابر گنده گویی های آمریکا و هم دستانش به میدان آمده و به دنیا می گویند که بدانید این ملت مومن بوده و با اتحاد انسجام نظامش را باور داشته و پای آن ایستاده است.

وی تصریح کرد: مردم ایران انواع دشمنی ها را دیده و تحمل کرده و نقشه های دشمنان این ملت را با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب به خودشان برگردانده اند.

وزیردفاع خاطرنشان کرد: دشمن فکر می کرد می توان انقلاب را به محدوده جغرافیایی ایران محدود کر اما امروز کشورهای منطقه متأثر از انقلاب بوده و ابهت و هیمنه آمریکا شکسته شده و دست استکبار از بسیاری از کشورها کوتاه شده است.

سردار دهقان تأکید کرد: روحیه مقاومت از انقلاب ما در سایر کشورها به وجود آمده و دشمنان هیچ گاه نتوانستند جلوی صدور انقلاب را بگیرند.

وی همچنین با اشاره به پرونده سازی هایی که آمریکا و اسرائیل درباره ایران انجام می دهند گفت: آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان به دنبال پرونده سازی برای نظام اسلامی بوده تا بر اساس این پرونده ها اجماع جهانی کرده و ملت را تحت فشار قرار دهند در حالیکه هیچ گاه نتوانسته اند به مقاصد خود دست پیدا کنند.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بایستی در چنین روزی یاد امام و شهدا را گرامی داشته و از ملت بابت صیانت و حفاظت از انقلاب تشکر کرد.

سردار دهقان افزود: ۲۲بهمن روز فرو پاشی نظام طاغوت و پرتو افکنی اسلام بر همه ارکان زندگی مردم است و به گفته رهبر ۲۲ بهمن عید غدیر انقلاب است.

وی با اشاره به آیات قرآن که خداوند فرموده است سرنوشت هر ملت متناسب با آنچه که در درون خود داشته و به آن باور دارد، تغییر می کند تصریح کرد: مردم نظام سیاسی کشور را متناسب با باورهای خود انتخاب می کنند و نظام ما نظام ولایت است و مردم امت هستند.

وزیر دفاع آیات الهی را بهترین تبیین برای انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد:در سوره فتح تبیینی که از انقلاب های الهی ارئه شده این است که بذرها و دانه هایی که در دل مردمان به واسطه نفی طاغوت کاشته میشود، به سرعت رشد می کرده و فراگیر می شود.

سردار دهقان گسترش انقلاب را نیز برگرفته از همین آیات دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز به سرعت در کشور و دنیا گسترش پیدا کرده و امروز الهام بخش بسیاری از حرکات استکبار ستیزانه منطقه است.

وزیر دفاع استکبار ستیزی و ایستادگی در برابر خواسته های آن را از شاخصه های مهم انقلاب برشمرد و تصریح کرد: راه امام و انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم همواره از آن دفاع می کنند

وی وحدت، انسجام و یکپارچگی را از موارد مورد تاکید امام عنوان کرد و گفت: پیشرفت و عزت در برابر وحدت به دست می آید و عاملی برای رسیدن به استقلال و توسعه است.

سردار دهقان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مبارزه با فقر و محرومیت از تاکیدات امام بوده و ایشان بر عدالت اجتماعی همگانی تأکید داشتند چرا که ظلم از بین برنده استحکام نظام اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب ما انقلاب توده مردم و مستضعفان است وهرچند همه طبقات و اقوام در دفاع مقدس حضور داشتنتد اما سنگینی بار انقلاب بر دوش توده های مردم و قشر مستضعف جامعه بوده و این قشر امروز هم بار انقلاب را به دوش می کشند.

وزیر دفاع یادآور شد: نظام های دینی همه چیز را برای ملت می خواهند و استقلال و توسعه متکی بر خود در اولویت است.

سردار دهقان تأکید کرد: کمک به آزادیخواهان و ملت های تحت ستم و کسانی که با استکبار می ستیزند، از عناصر ذاتی انقلاب است و حمایت معنوی ایران از کشورهایی که در عرصه درگیری با نظام سلطه در قالب گروه های تکفیری دارند مشغول هستند، برگرفته از همین عنصر مهم است.