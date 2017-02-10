خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در همدان و هم‌زمان در بیش ۷۵ منطقه شهری و روستایی این استان امروز جمعه برگزار شد.

قبل از آغاز رسمی این مراسم برخی راهپیمایان با حضور در مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی(ره) در حالی که چتر به دست داشتند، شعار سر میدادند و هم صدا با یکدیگر مسیر آذین بندی شده به پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را طی می کردند.

راهیپمایان در حالی که تصاویر امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را در دست داشتند، شعارهایی همچون «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» سر میدادند.

حضور گسترده عکاسان و خبرنگاران، شرکت چشمگیر بسیجیان در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، افزایش رفته رفته شمار شرکت کنندگان در حالی که چتر به دست به هم می پیوستند و جلوه ای خاص ایجاد کرده بودند از حاشیه های مراسم امروز بود.

مراسم رسمی یوم‌الله ۲۲ بهمن از ساعت ۱۰ صبح و با تلاوت آیات قرآن در میدان امام خمینی(ره) همدان آغاز شد.

در میان حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیرمردان سالخورده ای دیده می شدند که برای اطرافیانشان از خاطرات روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی می گفتند و در کنار آنها زوج های جوانی که فرزند در آغوش در این هوای سرد زمستانی آمده بودند تا همگی پا به پای هم با سر دادن شعار وحدت سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.

مردمی که هوای سرد و برفی همدان مانع حضورشان در این راهپیمایی نشد و همگی آمدند تا شعار وحدت دهند.

پیرمردی که با عصا پا به پای جوانان و دانشجویان شعارهای انقلابی سر می داد نیز در جمعیت حاضران در راهپیمایی دیده می شد؛ آری مردم در سی‌ و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، اقتدار و عزت نظام شکوهمند اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

خردسالان نیز دست در دست پدران و مادران خود در حالی که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتند مسیر راهپیمایی را طی می کردند و شوق و ذوق از چهره هایشان پیدا بود.

یکی از این خردسالان در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز وقتی پدرم برای شرکت در راهپیمایی آماده میشد به من هم گفت که آماده شوم و با او راهی میدان امام(ره) شوم خیلی خوشحال شدم، گفت: خوشحالم که من هم از راهپیمایان این روز بزرگ محسوب می شوم و عکسهای این ایام را در آلبوم زندگی ام دارم.