«تام پرایس» وزیر بهداشت آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «تام پرایس» رای سنای آمریکا برای تصاحب کرسی وزارت بهداشت و خدمات انسانی این کشور را کسب کرد.

تام پرایس ۶۲ ساله، شش دوره در کنگره نماینده بوده و جراح ارتوپد است و در دوسال گذشته ریاست کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا را برعهده داشته است. وی همچنین درزمینه کمک به کاهش کسری بودجه، همکاری نزدیکی با «پل ران» رئیس مجلس نمایندگان داشته است.

بدین ترتیب پرایس نقش کلیدی را در تلاش های جمهوری خواهان برای لغو و ارائه گزینه جایگزینی برای قانون بیمه های درمانی موسوم به «اوباما کـر» ایفا خواهد کرد.

ترامپ متعهد شده بسرعت درباره تغییر این قانون اقدام خواهد کرد اما درباره این که چه چیزی را جایگزین آن خواهد کرد، ابهاماتی وجود دارد.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است که علاقمند است بخش هایی از اوباما کر را که به جوانان اجازه می دهد تحت بیمه سلامت والدین شان باشند حفظ کند.

قانون اوباماکر که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، داشتن بیمه بهداشتی برای همه شهروندان را اجباری می کند و با وجودی که در آمریکا بیمه دولتی وجود ندارد، دولت بسته به درآمد خریداران بیمه به برخی از آنها یارانه می دهد.

