به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار قم از ساعت ۱۰ صبح ۲۲ بهمن‌ماه از مسیرهای ده گانه به سمت میدان آستانه حرکت کرده و راهپیمایی پرشور و حماسی یوم الله ۲۲ بهمن در این شهر به سمت مصلی قدس آغاز شد.

حضور اقشار مختلف مردم قم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن همچون گذشته باشکوه بود که حرکت آنها در مسیر راهپیمایی به کندی انجام می‌شد.

راهپیمایان در طول مسیر در حمایت از ولایت فقیه و نشان دادن انزجار و نفرت از آمریکا و اسرائیل شعارهای متنوعی سر می‌دهند.

مردم قم در مسیر راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس انزجار خود را از توطئه‌های مستکبران علیه انقلاب اسلامی ابراز کردند.

کودکان، نوجوانان و جوانان پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویری از حضرت امام و مقام معظم رهبری در دست دارند و همگام با خانواده‌های خود شعارهای ضداستکباری سر می‌دهند.

راهپیمایان همچنین به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در بخشی از مسیر با ذکر نوحه سوگواری کردند.

مراجع تقلید و علمای برجسته حوزه همگام با مردم همیشه در صحنه قم حضور چشمگیری در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن داشتند.

آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و عبدالله جوادی آملی با حضور در این راهپیمایی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بخشی از مسیر راهپیمایی را طی کردند.

همچنین حضرات آیات آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مرتضی مقتدایی و ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان و تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و طلاب و فضلای حوزه در این راهپیمایی شرکت کردند.