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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

نگارستان ایران بار دیگر خوش درخشید

حضور باشکوه مردم گلستان در راه پیمایی ۲۲ بهمن

حضور باشکوه مردم گلستان در راه پیمایی ۲۲ بهمن

گرگان- مردم گلستان با حضور باشکوه در مراسم راه پیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن صبح جمعه با حضور با شکوه مردم در سراسر استان گلستان آغاز شد.

مردم نگارستان ایران در حالی در راهپیمایی حضور یافتند که باران رحمت الهی در برخی شهرهای گلستان در حال باریدن بود.

در گرگان، استقبال مردم به گونه ای بود که خیابان های اطراف مصلی گرگان و مسیر راهپیمایی به طور کامل مسدود شده بود.

دسته های مردم در اقشار مختلف باعث شده بود تا خیابان شهدا که مسیر انتهایی که این راپیمایی است، به طول چندین کیلومتر مسدود شود.

سخنران اصلی مراسم راه پیمایی ۲۲ بهمن در مرکز گلستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد باقر نوبخت است.

در حال حاضر صف طولانی در پشت درب های مصلی برای ورود جمعیت تشکیل شده است.

اقوام مختلف گلستان با پوشیدن لباس های محلی خود در راه پیمایی حضور دارند و بر شکوه و عظمت این روز افزوده اند.

کد مطلب 3902933

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