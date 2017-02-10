حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خار چشم دشمنان انقلاب است

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در حشایه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن اینکه یک تکلیف عقلی، شرعی است بلکه از ابعاد مختلف حائز اهمیت است اظهارداشت: حضور حداکثری توأم با بصیرت و آگاهی اقشار مختلف مردم در این آئین با شکوه، نشان دهنده اقتدار و همدلی و وحدت ملی است.

وی ادامه داد: حضور حداکثری مردم چه سنی و چه شیعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمان‌ها و مقدسات نظام اسلامی بوده و امروز مردم ارومیه با نمایش اقتدر خود بار دیگر مشت محکمی بر یاوه گویان استکبار جهانی زدند.

حجت الاسلام کریمی با بیان اینکه وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌شویم گفت: در این مدت بارها رسانه‌های معاند تلاش داشتند بین مردم و مسئولان فاصله بیاندازند اما حضور حماسی مردم در تمامی صحنه‌ها به خصوص امروز در راهپیمایی ۲۲ مشت محکمی بر این یاوه سرایی‌هاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: ۲۲ بهمن یوم الله وحدت آفرین انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است و امروز باید در میراث داری این انقلاب عظیم اسلامی، راسخ و استوار باشیم.

حجت الاسلام کریمی اظهارداشت: امروز جامعه هنری، نویسندگان، فرهیختگان، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان رسانه‌ها و مطبوعات در کنار مردم و سایر گروه‌ها با حضور گسترده در این راهپیمایی بار دیگر عظمت حضور مردم را به رخ جهانیان می‌کشنند.