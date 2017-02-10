به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز لرستان در سخنانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای توفنده ملت ایران حرکت خود را آغاز و ادامه داده است، اظهار داشت: در این راستا باید نسل های امروزی شعارهای انقلاب اسلامی را هر چه بیشتر بشناسند.

آرمان های انقلاب امانتی در دست نسل جوان و آینده است

وی با بیان اینکه آرمان های انقلاب امانتی در دست نسل جوان و آینده است، گفت: اولین شرط تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ایران شناخت ماهیت و اهداف انقلاب است.

حجت الاسلام مبلغی گفت: یکی از شعارهای برجسته و مورد تایید ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است.

نمایند مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کلیدی تری، اساسی ترین و برجسته ترین شعار انقلاب همین شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است، گفت: استقلال زیر بنای تحقق شعارهای دیگر انقلاب است.

ملت ایران ملتزم به اسلام هستند

حجت الاسلام مبلغی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران بدون استقلال نمی توانند در مسیر اسلام، امامت و آزادی گام بردارند، گفت: ابتدا باید شعار استقلال ایران اسلامی تحقق یپدا کند.

وی با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری نیز حفظ استقلال انقلاب اسلامی ایران است، گفت: این امر به این دلیل نقش پایه ای استقلال در تحقق شعارها و آرمان های دیگر است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آزادی به معنای واقعی و جامع بدون استقلال تحقق یپدا نمی کند، گفت: استقلال شامل پنج حوزه استقلال دینی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و استقلال در علوم و دانش است.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه ملت ایران این موضوع که دینی داشته باشند غیر از دین اسلام را نپذیرفتند، گفت: انقلاب اسلامی ایران به اسلام وصف پیدا کرده و ما ملتزم به اسلام هستیم.

ما تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی را نمی پذیریم

وی با بیان اینکه همچنین ملت ایران اسلامی را که غربی ها قصد معرفی آن را داشتند نپذیرفتند، گفت: اسلام را علمای اسلامی و همچنین حوزه علمیه قم معرفی می کند و اسلامی که از سوی بیگانگان که مطامع دنیوی دارند را ملت ایران نمی پذیرند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی را نمی خواهیم، گفت: تشیع و تسنن در داخل اسلام مبنای ما است.

حجت الاسلام مبلغی همچنین به موضوع استقلال فرهنگی اشاره کرد و گفت: استقلال فرهنگی به این معنا بوده که ما فرهنگی مستقل داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه استقلال فرهنگی به معنای نفی فرهنگ بی بند و باری است، گفت: ملت ما فرهنگ بی اعتنایی به خلقت انسان، خدا و معنویت را نمی پذیرد.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بر مشترکات دینی و فرهنگی تاکید و تکیه داریم اما هیچگاه انحلال و انهدام در فرهنگ غربی را نمی پذیریم، تصریح کرد: مدیران فرهنگی و عالمان ما باید برای معنا کردن انقلاب به معنای فرهنگی و استقلال فرهنگی آن هرچه بیشتر تمرکز کنند.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اینکه استقلال نظامی به معنای نفی حضور مستشاران بیگانه به خصوص ابر قدرت ها است، اظهار داشت: استقلال نظامی یعنی ما دست مان به سوی غرب برای خرید سلاح های نظامی نباشد چراکه کشورهایی که سلاح های غرب را می خرند باید در چهارچوب سیاست های آنها عمل کنند.

غربی ها می خواهند جزیی از نظم نظامی آنها باشیم

وی با تاکید بر اینکه صنعت تولید سلاح های نظامی در کشور رشد عالی و اساسی داشته است، تصریح کرد: اینکه غربی ها و آمریکا و سیاستمدران آن ها امروز با لحن دیگری ملت ایران را تهدید می کنند به این دلیل است که ایران جزیی از نظم نظامی آنها نشده است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه غربی ها می خواهند جزیی از نظم نظامی آنها باشیم تا هروقت خواستند داعش را ایجاد کنند و هر وقت خواستند مبارزه صوری با آن را با هدف تامین منافع خود دنبال کنند، گفت: بنیه های نظامی و سیاست های نظامی ایران که دفاعی است در منطقه بر اساس مبارزه با تروریسم به کار گرفته می شود.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه آمریکا تروریسم را ایجاد کرد و مخفی و نامخفی از تروریست ها حمایت می کند آنگاه ایران را که در برابر تروریسم ایستاده و خطر آن را برای بشریت دفع می کند تروریست می خواند، تصریح کرد: علت این اقدام آنها این است که در چهارچوب سیاست های آمریکا قرار نداریم و استقلال نظامی داریم.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب یک شخصیت هوشمند، متعالی، مقید به الله و دارای شجاعت است و در برابر زورگویی ها و زورخواهی ها ایستاده است، افزود: امروز تنها نور جمهوری اسلامی ایران است که در منطقه تلالو دارد.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه علت اینکه رهبر معظم انقلاب بر استقلال نظامی تاکید دارد این است که اگر اندکی کوتاهی و تسامح و محافظه کاری در این رابطه صورت گیرد استقلال نظامی ما دستخوش تغییر می شود، اظهار داشت: استقلال اقتصادی یکی دیگر از جنبه های استقلال است که نقش اساسی و بنیادی در کشور دارد.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه خوشبختانه مسئولان استان، استاندار، نماینده ولی فقیه و نمایندگان استان همه بر یک محور تکیه کرده اند و آن این است که باید برای لرستان تلاش اقتصادی معنادار و جدی آغاز شود، تصریح کرد: اسلام نیز بر دو محور عمران و کار تکیه دارد و بین این دو یک رابطه متقابل وجود دارد.

خط سیر دیپلماسی فعال برای بیان سیاست های عقلانی ایران را دنبال کنیم

وی با تاکید بر اینکه لرستان استعداد تام و تمام برای حرکت اقتصادی دارد، افزود: سالیان سال است که در رابطه با اقتصاد استان غفلت کرده ایم و امروز وقت آن است که نمایندگان و مسئولان دست به دست هم دهند و اولویت را ارتقاء اقتصاد مردم قرار دهند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه استقلال سیاسی یکی دیگر از جنبه های استقلال است، گفت: استقلال سیاسی یعنی ما سیاست جدای از نظام سلطه و استکبار را دنبال می کنیم و درون نظام های سلطه هضم نشده و آلت دست غربی ها نمی شویم.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه استقلال سیاسی ایران یک راه پویا برای دعوت به حق و ظلم ستیزی را دنبال می کند، تصریح کرد: صدای عقلانی و سیاست های عقلانی ایران در فضای شلوغ رسانه ها گم می شد اما امروز صحبت های پوست کنده سیاستمداران آمریکا کار را برای ما آسان کرده و مردم جهان متوجه سیاست های عقلانی ایران در مقابل سیاست های استکباری غرب شده اند.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید خط سیر دیپلماسی فعال را دنبال کنیم تا زمینه توجه به سیاست های عقلانی و به حق نظام تبیین شود، ادامه داد: تکیه بر دانش از دیگر ابعاد استقلال است.

مسئولان تشویق کننده روح محبت اجتماعی باشند

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمنان نمی خواهند ملت ایران متکی به علم خود باشد و می خوهند تنها مصرف کننده باشیم، اظهار داشت: ما حاضریم مشکلات را تحمل کنیم تا دانش به حرکت افتد و امروز خوشبختانه اگر بخواهیم دانش های فعال شده در ایران بشماریم یک لیست بلند و بالایی تهیه می شود.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه ملت ایران وحدت خود را همچنان حفظ کرده و پیام آور وحدت در جهان است، تصریح کرد: انسجام مردم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و امروز در راهپیمایی ها باید تکرار و تداعی شود.

وی با تاکید بر اینکه ملت در بین خود روح محبت اجتماعی و انسجام اجتماعی را برقرار کرده و مسئولان نیز باید تشویق کننده و تزریق کننده محبت اجتماعی در جامعه باشند، افزود: تشکر می کنم از حضور آیت الله صادقی در مراسم راهپیمایی امروز که بیش از نیم قرن است در میان جامعه و مردم به نشر معارف دینی پرداخته و نقش اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند.