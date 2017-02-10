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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

شناسایی علائم حیات در یک ستاره کوتوله

شناسایی علائم حیات در یک ستاره کوتوله

دانشمندان ستاره ای در فاصله ۱۷۰ میلیون سال نوری از زمین یافته اند که به نظر می رسد علائم حیات در آن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این ستاره سفید کوتوله در صورت فلکی Bootes  مشاهده شد که جو آن مملو از کربن و نیتروژن است. حتی عناصر آب نیز در آن وجود دارند.

 دانشمندان معتقدند سیاره های منظومه مربوط به این ستاره شباهت زیادی به منظومه شمسی دارند. این امر نشان می دهد برخی از جزییات مربوط به حیات ستاره بین دو منظومه مشترک است.

 این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا روی ستاره ای به نام WD۱۴۲۵+۵۴۰ انجام شده است. آنها به وسیله تلسکوپ Keck در سال های ۲۰۰۸و ۲۰۱۴ میلادی این ستاره را رصد کردند. سپس ترکیبات شیمیایی جو آن را به وسیله طیف سنج مورد بررسی قرار دادند. آنها متوجه شدند یک سیاره کوچک مشغول مدارزدن دور ستاره است.  همچنین ترکیب شیمیایی آن شبیه شهاب سنگ هالی در منظومه شمسی است.

این شی حدود ۱۰۰ هزار مرتبه عظیم تر از شهاب سنگ هالی است اما دو برابر آن آب دارد. به گفته دانشمندان این امر به دلیل نیروی گرانش سیاره دیگر در این منظومه است. در نتیجه سیاره کوچک در فاصله ای بسیار نزدیک با ستاره مدار می زند.

کد مطلب 3902958

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