اجرای طرح های ترافیکی تا پایان مراسم ۲۲ بهمن ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری اظهارداشت: طرح های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن تا پایان اقامه نماز جمعه در سراسر کشور اجرا می شود و پس از تخلیه همه معابر، تمهیدات ترافیکی به پایان می رسد.

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر مردم با پلیس همکاری بیشتری دارند و قطعا این همکاری می تواند در بهبود وضعیت ترافیکی کشور کمک شایانی کند.

سردار مهری با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد مردم هنگام رانندگی کمربند ایمنی می بندند افزود: این نشان از فرهنگ سازی طرح های ترافیکی در بین مردم دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا با ابراز خرسندی از کاهش تصادفات در سال های آتی اعلام کرد: امروز در کشور ما حدود ۱۹ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که بدون فرهنگ سازی تردد این تعداد خودرو و موتورسیکلت امکان پذیر نیست.

سردار مهری از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر و قدردانی کرد و افزود: همزمان با پایان مراسم راهپیمایی و نماز جمعه و انتقال نهایی شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی تمهیدات ترافیکی در سراسر کشور به پایان می رسد.