نيمي از هزينه استقلال در كيش را فدراسيون فوتبال مي پردازد/ كوكو پيرلوتي از امروز در تمرينات استقلال شركت مي كند

به گزارش خبرنگارمهر تيم فوتبال استقلال با توجه به تعطيلي چهارده روزه مسابقات ليگ برتر در نظر دارد اردويي يك هفته اي را درجزيره كيش برپا كند . در جريان اين اردو نيز آبي پوشان انجام دو بازي تداركاتي را نيز در دستور كار دارند كه نخستين بازي آنها روز يكشنبه 16 مهرماه برابر تيم فوتبال اميد ايران برگزار خواهد شد .

از آنجائيكه تيم فوتبال استقلال دربرابر تيم فوتبال اميد كشورمان قرار مي گيرد فدراسيون فوتبال متعهد شده تمامي هزينه هاي آبي پوشان تا قبل از برگزاري اين ديدار را متقبل شود. از روز دوشنبه تا پايان مدت اقامت در جزيره كيش تامين هزينه هاي تيم فوتبال استقلال بر عهده باشگاه خواهد بود. شاگردان مرفاوي دومين بازي تداركاتي خود را روز چهارشنبه 19 مهرماه برابر منتخب كيش برگزار مي كنند.

تيم فوتبال استقلال در غياب تني چند از بازيكنان خود ساعت 17 امروز (جمعه ) تهران را به مقصد كيش ترك مي كند. مهدي امير آبادي يكي از بازيكناني است كه روز يكشنبه هفته آتي به اردوي آبي پوشان ملحق خواهد شد.

ضعف مهاجمان استقلال درگلزني مسئولان اين باشگاه را برآن داشت كه اين مشكل را با استخدام بازيكني جديد برطرف سازند. در اين زمينه مذاكرات ابتدايي با بازيكني كامروني انجام شده و او از امروز به جمع آبي پوشان مي پيوندد تا مورد آزمايش كادر فني اين تيم قرار گيرد. نام اين مهاجم كامروني كوكو پيرلوتي است كه 21 سال سن دارد و عضو تيم زير 23 سال كامرون بوده است.