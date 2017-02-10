مردم محور و هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر شعبانی ظهر امروز در جمع مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سایه حضور مردم در صحنه به پیروزی رسید و امروز مردم نیز محور و هسته اصلی قدرت در نظام به شمار می روند.

وی ضمن اشاره به حضور پرشور مردم استان کردستان به ویژه سنندجی ها در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن ماه، عنوان کرد: بدون شک باید این حماسه حضور مردم سنندج در راهپیمایی امروز به بهترین شکل ممکن اطلاع رسانی شود و به کسانی که همواره به دشمنی با انقلاب و نظام می پردازند نشان داده شود.

فرمانده عملیات قرارگاه ثارالله ادامه داد: دروود بر مردم کردستان و تمامی شهدای این استان که امنیت و آسایش امروز شما عزیز مرهون رشادت های آنهاست و باید از رشادت های شهیدان این استان به بهترین شکل ممکن تجلیل و تقدیر شود.

وی ضمن اشاره به شهیدان ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی، گفت: آری باید از این شهیدان عزیز روحانی که توسط گروهک های تکفیری و ضد دین اسلام به شهادت رسیدند یاد کرد و بدون شک امنیت و آسایش امروز ما مرهون رشادت های تمامی شهیدان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران امروز بعد از ۳۷ سال به ثبات و آرامش رسیده اسنت و علیرغم تمامی توطئه های دشمن ولی همچنان ما در اوج عزت و اقتدار از دستاوردهای خود به بهترین شکل ممکن دفاع می کنیم.

سردار شعبانی بیان کرد: آری ما امروز به شرایطی رسیده است که در تمامی جهان از حق مظلوم دفاع کرده و به ظالم می تازیم و این جزو اولویت ها و سیاست های اصلی نظام اسلامی در جهان به شمار می رود.

وی اظهار داشت: امروز بیش از پیش این مهم برای همگان عیان شده است که جمهوری اسلامی ایران توان ایستادگی در مقابل تمامی دشمنان خود را دارد و این مهم مرهون روحیه ایستادگی و استقامتی است که ما از امام راحل (ره) به ارث برده ایم.

وی به اشاره به سیاست های خصمانه رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: ترامپ تازه به دوران رسیده بداند که ما همچنان با صبر و استقامت در مقابل دشمنی های آمریکا خواهیم ایستاد و حتی ذره ای از سیاست های خود عدول نخواهیم کرد.

سردار شعبانی بیان کرد: این تازه به دوران رسیده در آمریکا اعلام کرد که ما برجام را پاره می کنیم و جواب ما به وی این است که اگر شما برجان را پاره می کنید ما آن را آتش می زنیم.

وی ضمن تقدیر از تیم مذاکرات هسته ای کشورمان گفت: جناب آقای ظریف شما نباید از دشمن بترسید و باید در مقابل آنها ایستادگی کرده و با زبان جمهوری اسلامی ایران با آنها سخن بگویید، چرا که ما ملتی هستیم که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل تمامی توطئه های دشمن ایستادگی کرده ایم.

وی به فعالیت های دفاعی نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: سیاست اصلی نظام اسلامی برای دستیابی به فناوری هسته ای تولید سلاح نیست ولی دشمنان این نظام و انقلاب با بوق و کرنا می خواهند این را در میان افکار عمومی ترویج دهند که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح کشتار جمعی است که البته این هیاهوی بیش نیست.

سردار شعبانی افزود: اگر ما به دنبال دانش هسته ای هستیم می خواهیم آن را در خدمت توسعه کشور قرار دهیم چرا که اصلا در سیاست های جمهوری اسلامی ایران حمله و تهاجم جایگاهی ندارد و این جزو تبلیغات سوء دشمن برعلیه ماست.

فرمانده عملیات قرارگاه ثارالله در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شماری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلفف بیان کرد: امروز جوان ما به مرزی از خودباوری رسیده است که در تمامی عرصه های علمی در جهان حرف برای گفتن دارد.

وی با اشاره به موفقیت های کشورمان در عرصه های علمی، گفت: امروز کشور ما در حوزه های مختلف علوم رایانه، فیزیک و شیمی، نانوتکنولوژی و حتی هوا و فضا به یکی از کشورهای صاحب نام در جهان تبدیل شده است.

وی ضمن اشاره به توسعه استان کردستان در تمامی حوزه ها بعد از انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: کردستان در زمان رژیم طاغوت و حتی سالهای اولیه انقلاب اسلامی به دلیل جنگ هشت ساله تحمیلی با محرومیت های زیادی مواجه بود ولی خوشبختانه امروز این استان به رشد خوبی رسیده است و انتظار می رود که این خدمت رسانی به مردم همیشه در صحنه استان کردستان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شود.