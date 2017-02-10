آماده باش پلیس پایتخت در مراسم ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به حضور گسترده مردم از نخستین لحظه های راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: تمهیدات ترافیکی و امنیتی لازم از شب گذشته اجرا شده و خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکل خاصی را در پایتخت شاهد نبودیم.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده بیانگر ولایی و همیشه در صحنه بودن ملت بزرگ ایران است، گفت: نیروهای پلیس علاوه بر اینکه از روزهای قبل برای برگزاری راهپیمایی باشکوه و در نظم و امنیت کامل در تلاش بودند امروز هم تا پایان مراسم راهپیمایی و اقامه نماز جمعه در آماده باش کامل هستند.

ساجدی نیا افزود: حضور مردم امسال پررنگ تر از سال های پیش است و مردم در پاسخ به تهدیدات دشمنان انقلاب اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشته اند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: مردم با این حضور پرشور و گسترده به دولتمردان استکبار و رئیس جمهور تازه کار آمریکا اعلام کردند که همیشه پشتیبان رهبری، نظام و کشور هستند.