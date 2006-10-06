به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا در جمع خبرنگاران در پاريس اظهارداشت : برعهده 6 كشور است كه تصميم بگيرند ، آيا زمان پيگيري مسير دوم يعني ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل فرا رسيده است يا نه ؟
وي گفت : به رغم مذاكرات متعدد با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ، ما بر سر نكته اصلي يعني تعليق غني سازي اورانيوم تهران به توافق نرسيده ايم .
سولانا افزود : ايران امروز به تعليق متعهد نشده است.
وي همچنين خاطرنشان كرد : در حاليكه باب مذاكرات باز است و هميشه بازخواهد بود ، گفتگوها تا ابد ممكن نيست ادامه يابد.
مسئول سياست خارجي اتحاديه بيان داشت : موضوع هسته اي ايران تنها از طريق مذاكرات حل و فصل خواهد شد ، اما برعهده ايران است كه گامهاي بعدي را بردارد.
خاوير سولانا :
غرب بايد اكنون درباره ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت تصميم بگيرد
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز اعلام كرد كه غرب بايد هم اكنون درباره رسيدگي موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل تصميم گيري كند.
