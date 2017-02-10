  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

معاون رئیس قوه قضائیه :

آمریکا اگر عاقل باشد دست از پا خطا نمی کند

آمریکا اگر عاقل باشد دست از پا خطا نمی کند

معاون رئیس قوه قضائیه، گفت: با توجه به حضور پرشور مردم در مراسم راهمپیمایی ۲۲ بهمن، آمریکا اگر عاقل باشد دست از پا خطا نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی میانجی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن درباره حضور مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: بعد از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، حضور مرددم مانند روزهای اول پیروزی انقلاب پرشور و بسیار عالی است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در همه این سال ها مردم با همه مسائلی که دشمنان نظام برای کشور و انقلاب ایجاد کردند و تهدیداتی که مطرح شد، باز هم در صحنه حضور دارند و وفاداری خود به جمهوری اسلامی و رهبر معظم را به جهانیان نشان دادند.

احمدی میانجی افزود: به رغم همه کمبودها و مشکلات، مردم انقلابی باز هم بر پیمان خود ایستادگی کردند.

معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز، آمریکا اگر عاقل باشد دست از پا خطا نمی کند.

کد مطلب 3902972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها