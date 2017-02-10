به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی میانجی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن درباره حضور مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: بعد از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، حضور مرددم مانند روزهای اول پیروزی انقلاب پرشور و بسیار عالی است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در همه این سال ها مردم با همه مسائلی که دشمنان نظام برای کشور و انقلاب ایجاد کردند و تهدیداتی که مطرح شد، باز هم در صحنه حضور دارند و وفاداری خود به جمهوری اسلامی و رهبر معظم را به جهانیان نشان دادند.

احمدی میانجی افزود: به رغم همه کمبودها و مشکلات، مردم انقلابی باز هم بر پیمان خود ایستادگی کردند.

معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز، آمریکا اگر عاقل باشد دست از پا خطا نمی کند.